“Χρυσή βίζα”: Η τροπολογία με τις αλλαγές

Κατατέθηκε στην Βουλή η τροπολογία για την απόκτηση “χρυσής βίζας”, με σημαντικές μεταβολές στους όρους και τις προϋποθέσεις για την χορήγηση της.

Αλλάζουν τα όρια για την απόκτηση χρυσής βίζας, σε κάποιες περιοχές της χώρας, με την τροπολογία του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας.

Τα 500.000 ευρώ είναι η ελάχιστη αξία της ακίνητης περιουσίας κατά τον χρόνο κτήσης της καθώς και το συνολικό συμβατικό μίσθωμα των μισθώσεων ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών κατοικιών για τις Περιφερειακές Ενότητες Βορείου, Κεντρικού και Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, τη Μύκονο, τη Σαντορίνη και τον Δήμο Θεσσαλονίκης.

Το ποσό αυτό πρέπει να έχει καταβληθεί ολοσχερώς πριν την κατάθεση του αιτήματος για την χορήγηση της μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή.

Στην περίπτωση της επένδυσης μέσω αγοράς ακίνητης περιουσίας, στις παραπάνω περιοχές, αυτή πραγματοποιείται σε ένα μόνο ακίνητο. Σε περίπτωση εξ αδιαιρέτου συγκυριότητας ακινήτου τότε είναι 500.000 η ελάχιστη αξία του ποσοστού συγκυριότητας και η επενδυση πραγματοποιείται σε ένα μόνο ακίνητο.

Για τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, η ελάχιστη αξία του ακινήτου ορίζεται στις 250.00 ευρώ.

Πολίτες τρίτων χωρών - κάτοχοι άδειας μόνιμης διαμονής επενδυτή μπορούν ανανεώσουν την άδεια παραμονής τους για ισόχρονη διάρκεια εφόσον το ακίνητο παραμένει στην κυριότητα ή νομή τους και δεν αποτελεί πρόβλημα το διάστημα απουσίας τους από την χώρα. Επίσης για τους πολίτες τρίτων χωρών κατόχους ακινήτων παρέχεται η δυνατότητα εκμίσθωσης αυτών.

Η έκδοση άδειας διαμονής χορηγείται εντός δυο μηνών από τη συμπλήρωση του φακέλου.

Μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023 οι πολίτες τρίτων χωρών έχουν το χρονικό περιθώριο να ολοκληρώσουν τα συμβόλαια που βρίσκονται σε εξέλιξη για τις περιοχές στις οποίες αλλάζουν τα όρια.

