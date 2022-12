Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - ΗΠΑ: εφιαλτικός απολογισμός για θανάτους και κρούσματα

Τα κρούσματα του κορονοϊού “έσπασαν” ένα ψυχολογικό φράγμα – ορόσημο, ενώ συνεχίζει να αυξάνεται σημαντικά ο αριθμός των ασθενών που χάνουν την ζωή τους.

Το σύνολο των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του SARS-CoV-2 στις ΗΠΑ έσπασε την Τρίτη το φράγμα των εκατό εκατομμυρίων, σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκεντρώνει το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς.

Επακριβώς οι καταγεγραμμένες μολύνσεις ήταν χθες το απόγευμα 100.002.248 και οι θάνατοι εξαιτίας της COVID-19 είχαν φθάσει τους 1.088.218, κατά τους αριθμούς του πανεπιστημίου της Βαλτιμόρης.

Η Καλιφόρνια έχει καταγράψει τις περισσότερες μολύνσεις από κάθε άλλη αμερικανική πολιτεία (11,6 εκατ.), ενώ ακολουθούν το Τέξας (8,1 εκατ.), η Φλόριντα (7,3 εκατ.) και η Νέα Υόρκη (6,5 εκατ.), η οποία υπήρξε επίκεντρο της υγειονομικής κρίσης στις απαρχές της.

Οι ΗΠΑ παραμένουν η χώρα που έχει υποστεί μακράν το πιο βαρύ χτύπημα από την πανδημία σε παγκόσμια κλίμακα: σε αυτές αντιστοιχεί πάνω από το 15% των επιβεβαιωμένων μολύνσεων από τον ιό και πάνω από το 16% των καταγεγραμμένων θανάτων εξαιτίας της νόσου που προκαλεί σε παγκόσμια κλίμακα.

Τα κρούσματα έφθασαν τα 50 εκατομμύρια τον Δεκέμβριο του 2021, τα 60 εκατ. την 9η Ιανουαρίου του 2022, τα 70 εκατ. μόλις την 21η Ιανουαρίου, τα 80 εκατ. την 29η Μαρτίου και τα 90 εκατ. την 21η Ιουλίου.

Τα στοιχεία για τις μολύνσεις και τους θανάτους θεωρούνται πάντως γενικά υποτιμημένα από ειδικούς, τόσο στις ΗΠΑ όσο και διεθνώς.

