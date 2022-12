Σεισμός στην Καλιφόρνια: Η στιγμή της φονικής δόνησης (βίντεο)

Νεκρούς και τραυματίες άφησε πίσω του ο ισχυρό σεισμός που συγκλόνισε την Καλιφόρνια. Βίντεο από τη στιγμή της δόνησης.

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες Τρίτη στη βόρεια Καλιφόρνια εξαιτίας ισχυρού σεισμού στα ανοικτά των αμερικανικών ακτών, που προκάλεσε εξάλλου καταρρεύσεις,καθιζήσεις και προκάλεσε διακοπή της ηλεκτροδότησης σε δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά.

Ο σεισμός ισχύος 6,4 βαθμών χτύπησε κατά τη διάρκεια της νύχτας, με επίκεντρο περίπου 40 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από τη Γιουρίκα, πόλη και λιμάνι στην κομητεία Χούμπολτ, διευκρίνισε το αμερικανικό ινστιτούτο γεωφυσικής (USGS).

Η στιγμή της φονικής δόνησης

Footage shows bottles fall off liquor store shelves as a strong earthquake hit the Northern California coast.



The 6.2-magnitude quake was centered offshore about 210 miles from San Francisco. The nearest population center, Eureka, is about 45 miles north. https://t.co/zmyBPmOsQ0 pic.twitter.com/Jm5LKnUBDc