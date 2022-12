Οικονομία

Ρεύμα: Αύξηση στα τιμολόγια τον Ιανουάριο

Αυξημένα σε σχέση με τον Δεκέμβριο, είναι τα τιμολόγια όλων των παρόχων για τον Ιανουάριο. Ποιο αναμένεται να είναι το ύψος των επιδοτήσεων...

Αυξημένα σε σχέση με τον Δεκέμβριο είναι τα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας που ανακοίνωσαν οι προμηθευτές για τον Ιανουάριο.

Η αύξηση των τιμολογίων φθάνει το 29% και είναι αποτέλεσμα της αύξησης της χονδρεμπορικής τιμής του ρεύματος στην Αγορά Επόμενης Ημέρας του Χρηματιστηρίου Ενέργειας.

Αντιστοίχως εκτιμάται ότι αυξημένες θα είναι και οι επιδοτήσεις που θα ανακοινωθούν από την κυβέρνηση καθώς στόχος είναι η τελική τιμή καταναλωτή να κυμαίνεται μεταξύ 15 και 19 λεπτών/KWh.

Οι νέες χρεώσεις της ΔΕΗ για το οικιακό τιμολόγιο διαμορφώνεται στα 48,9 λεπτά/KWh για καταναλώσεις μέχρι 500 KWh και στα 50,01 λεπτά/KWh για καταναλώσεις πάνω από 500 KWh. Η αύξηση είναι της τάξης του 29%.

Υπενθυμίζεται ότι οι αντίστοιχες χρεώσεις της ΔΕΗ για τον Δεκέμβριο ήταν 38 λεπτά/KWh για καταναλώσεις μέχρι 500 KWh και στα 39,2 λεπτά/KWh για καταναλώσεις πάνω από 500 KWh.

Τα τιμολόγια που ανακοινώθηκαν από τους ιδιώτες προμηθευτές κυμαίνονται από περίπου 36 λεπτά/KWh (σε αυτή την τιμή περιλαμβάνεται έκπτωση συνέπειας) μέχρι και περίπου 52 λεπτά/KwH με τις περισσότερες εταιρίες να διαμορφώνουν τα τιμολόγια τους γύρω στα 46 λεπτά/KWh.

Σύμφωνα με πληροφορίες ανακοινώσεις επιδοτήσεων από την κυβέρνηση, αναμένεται να γίνουν αύριο από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα για τις πρώτες 500 KWh θα είναι 33 λεπτά/KWh τον Ιανουάριο έναντι 22 λεπτών/KWh τον Δεκέμβριο.

Για τις επόμενες 500 KWh θα είναι 28 λεπτά/KWh από 17 λεπτά/KWh τον Δεκέμβριο. Για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) η επιδότηση του Ιανουαρίου θα είναι 40 λεπτά/KWh έναντι περίπου29 λεπτά/KWh τον Δεκέμβριο.

