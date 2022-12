Απάτη στην Πάτρα: Άφησε λεφτά στα σκαλιά της εκκλησίας για τον... απατεώνα

Παράξενα

Θύμα απάτης έπεσε μία ηλικιωμένη. Πώς ο επιτήδειος την έπεισε και του άφησε μία σακούλα με τις οικονομίες της στα σκαλιάς της εκκλησίας.

Νέο περιστατικό απάτης σε βάρος ηλικιωμένης με το πρόσχημα των «μαϊμού» τροχαίων ατυχημάτων και της δήθεν εμπλοκής συγγενικού προσώπου, σημειώθηκε στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, άνδρας επικοινώνησε μαζί της τηλεφωνικά και προσποιούμενος τον γιατρό με το πρόσχημα πως η κόρη της έχρηζε άμεσης χειρουργικής επέμβασης λόγω τροχαίου ατυχήματος, κατάφερε να της αποσπάσει χρηματικό ποσό.

Μάλιστα, κατόπιν υπόδειξής του, η ηλικιωμένη μετέβη στην εκκλησία του Αγίου Διονυσίου στα Ζαρουχλέικα και άφησε τη σακούλα με 1.500 ευρώ στα σκαλιά του ναού.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε στην Ασφάλεια Πατρών και για την υπόθεση σχηματίσθηκε δικογραφία για απάτη σε βάρος αγνώστου δράστη.

