Κοινωνία

Καιρός: Πού σημειώθηκαν οι χαμηλότερες θερμοκρασίες

Τσουχτερό είναι το κρύο στη χώρα με τον χειμώνα να δείχνει... τα δόντια του. Πού έδειξε ο υδράργυρος μείον 7 βαθμούς Κελσίου.

Κάτω από τους -7 βαθμούς η ελάχιστη θερμοκρασία σήμερα το πρωί σε Νευροκόπι και Βυτίνα, σύμφωνα με το meteo του Αστεροσκοπείου

Για μια ακόμη μέρα, τις πρωινές ώρες της Τετάρτης ο υδράργυρος έπεσε κάτω από τους -7 βαθμούς Κελσίου στα βόρεια ημιορεινά και τοπικά στα νότια ορεινά της χώρας, σύμφωνα με το δίκτυο των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr.

Η χαμηλότερη θερμοκρασία καταγράφηκε στον μετεωρολογικό σταθμό στο Οχυρό Νευροκοπίου και ήταν ίση με -7,5 βαθμούς Κελσίου. Οι επόμενες χαμηλότερες ελάχιστες θερμοκρασίες καταγράφηκαν σε Νευροκόπι (-7,1), Βυτίνα Αρκαδίας (-7,1), Περιθώρι Νευροκοπίου (-6,6), Βλάστη Κοζάνης (-6,5), Παρανέστι Δράμας (-6,2) και Βαρικό Φλώρινας (-5,7)

Ο καιρός σήμερα

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ για την Τετάρτη, στην ανατολική Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά, στις Σποράδες, στην ανατολική Πελοπόννησο, στην Εύβοια, στις Κυκλάδες και στην Κρήτη αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με ασθενείς τοπικές βροχές και με σταδιακή βελτίωση στα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά με ένταση 3-4 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά έως 8 μποφόρ με εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της. Στα βόρεια ο υδράργυρος θα φτάσει τους 10 με 11 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 12 με 15 βαθμούς και στη νότια νησιωτική χώρα τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.

