Κίναρος - κυρά Ρηνιώ: δεν με φοβίζουν τα τουρκικά αεροπλάνα (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” η μοναδική κάτοικος της Κινάρου, με αφορμή την βράβευση της από την Ακαδημία Αθηνών.

Η κυρά Ρηνιώ, μοναδική κάτοικος και «φρουρός» της Κινάρου τις τελευταίες δύο δεκαετίες, ήταν μεταξύ όσων τίμησε την Τρίτη η Ακαδημία Αθηνών.

Όπως αναφέρει σχετικά η Ακαδημία Αθηνών, το «Βραβείο Αικατερίνης Π. Οικονόμου με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, απονεμόμενο σε γυναίκα ή γυναικεία οργάνωση-σωματείο για εξαίρετη πράξη ή δράση κοινωνικής ευποιίας και φιλανθρωπίας» απονεμήθηκε «στην Ειρήνη Κατσοτούρχη – Θηραίου ή αλλιώς ‘’κυρά Ρηνιώ”, μοναδική κάτοικο της βραχονησίδας Κίναρος, 16 μίλια μακριά από την Αμοργό και 38 μίλια από την Κάλυμνο, για το ήθος, τον ανιδιοτελή πατριωτισμό της και το παράδειγμα που εκπέμπει. Η κυρά Ρηνιώ τα τελευταία 20 χρόνια ζει μόνιμα στην βραχονησίδα Κίναρο, μόνη της κάτω από αντίξοες συνθήκες, φροντίζει το μνημείο των πεσόντων ηρώων του Πολεμικού Ναυτικού και κάθε μέρα υψώνει με περηφάνια ψηλά την ελληνική σημαία».

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», η κυρά Ρηνιώ εμφανίστηκε χαρούμενη για την διάκριση που της έτυχε και χαμογέλασε με ικανοποίηση μετά το σχόλιο πως βραβεύτηκε μαζί με τις Ένοπλες Δυνάμεις και τον… Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ερωτηθείσα για την ζωή στην βραχονησίδα, η κυρά – Ρηνιώ είπε «καλά περνώ, να είναι καλά οι άνθρωποι που με βοηθάνε».

Για τα τουρκικά αεροπλάνα και τις συχνές υπερπτήσεις πάνω από το νησί και από σπίτι της, η μοναδική κάτοικος της Κινάρου είπε μάλλον σκωπτικά «δεν τα ακούω και καθόλου» και προσέθεσε πως το θέμα αυτό «Ούτε με απασχολεί καθόλου ούτε με φοβίζει».

Για τα Χριστούγεννα που έρχονται είπε πως «δεν μπορώ να φύγω από το νησί. Μόνη μου θα είμαι τα Χριστούγεννα. Όλα τα χρόνια μόνη μου είμαι….», ενώ προσκάλεσε τον Γιώργο Παπαδάκη να επισκεφθεί την Κίναρο για να του κάνει το τραπέζι!

Υπερπτήση τουρκικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους πάνω από την Κίναρο

Τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος UAV που εισήλθε στο FIR Αθηνών, χωρίς να καταθέσει σχέδιο πτήσης, παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο και πέταξε, σήμερα, Τετάρτη 21 Νοεμβρίου, στις 02:56, πάνω από την Κίναρο, στα 18.000 πόδια.

Το τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος αναγνωρίστηκε και αναχαιτίστηκε, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική, όπως έγινε γνωστό από το ΓΕΕΘΑ.

