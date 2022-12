Αθλητικά

Μουντιάλ: ο Νουσρέτ, η φωτογραφία με τον Μέσι και οι καταγγελίες (εικόνες)

Πολλοί ποδοσφαιρόφιλοι, ειδικά τα αγγλικά ΜΜΕ, αμφισβήτησαν τον λόγο της παρουσίας του Νουσρέτ στο γήπεδο και κατέθεσαν καταγγελία στη FIFA.

Μετά τον τελικό του Μουντιάλ,ο Νουσρέτ μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και έβγαλε φωτογραφία με το τρόπαιο και τους Αργεντινούς ποδοσφαιριστές. Πολλοί ποδοσφαιρόφιλοι, ειδικά τα αγγλικά ΜΜΕ, αμφισβήτησαν τον λόγο της παρουσίας του Νουσρέτ και κατέθεσαν καταγγελία στη FIFA.

Ο Νουσρέτ, που κατέβηκε στο γήπεδο με το τελευταίο σφύριγμα του τελικού αγώνα στο Lusail Stadium και ανάμεσα σε σαστισμένα βλέμματα και πόζαρε με το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Παρατηρήθηκε ότι ο Λιονέλ Μέσι ενοχλήθηκε από το επίμονο αίτημα φωτογράφησης του Νουσρέτ. Ο Αργεντινός ποδοσφαιριστής έδειξε ότι ένιωθε άβολα με τη γλώσσα του σώματός του, ειδικά όταν απομακρύνθηκε από το χέρι του.

Παρά τη γλώσσα του σώματος και την εμφάνιση του Μέσι, ο Νουσρέτ συνέχισε την επιμονή του στη φωτογραφία και μετά από λίγα λεπτά πέτυχε τον στόχο του και έβγαλε μια φωτογραφία με τον Αργεντινό ζωντανό θρύλο. Οι φωτογραφίες που μοιράστηκε αργότερα ο Νουσρέτ στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram έλαβαν περισσότερα από ένα εκατομμύριο likes.

Ενώ οι αναρτήσεις του Νουσρέτ προκάλεσαν αντιδράσεις στα social media, ειδικά ο βρετανικός Τύπος κατηγόρησε τη FIFA. Υποστηρίζοντας ότι ο Νουσρέτ δεν έπρεπε να είναι εκεί σε έναν οργανισμό όπου μόνο πολιτικοί και παίκτες μπορούν να αγγίξουν το Παγκόσμιο Κύπελλο, ο βρετανικός Τύπος επέκρινε έντονα τον πρόεδρο της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο, ο οποίος είναι φίλος του Νουσρέτ.

