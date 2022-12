Πολιτική

Δολοφονίες στη Νέα Σμύρνη - Θεοδωρικάκος: Έπρεπε να βρίσκεται εκεί περιπολία της ΔΙΑΣ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Η εκτίμηση της αστυνομίας είναι ότι πρόκειται για ξεκαθάρισμα ανάμεσα σε ανθρώπους της νύχτας που ανήκουν στην Αλβανική Μαφία" τόνισε ο υπουργός.





"Την ώρα που έγινε η διπλή δολοφονία στη Νέα Σμύρνη, θα έπρεπε να υπάρχει στην πλατεία περιπολία", τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος στον ΣΚΑΪ και προσέθεσε ότι "η προϊστορία δείχνει ότι οι ληστές στο κατάστημα με τα ρολόγια στην Κολοκοτρώνη θα βρεθούν, ενώ μίλησε για φοβικό σύνδρομο που διακατέχει την ΕΛ.ΑΣ".

"Το γεγονός στη Νέα Σμύρνη είναι ένα πολύ σοκαριστικό γεγονός. Είναι μια δολοφονία, Κυριακή βράδυ μέσα στον κόσμο και αυτό καταλαβαίνω ότι σπέρνει την ανησυχία" τόνισε ο Τάκης Θεοδωρικάκος και συνέχισε: "Το βράδυ της Κυριακής όφειλε να βρίσκεται εκεί η περιπολία της ΔΙΑΣ. Έχω ζητήσει από την αστυνομία να ξεπεράσει κάθε είδους φοβικό σύνδρομο και να ενισχύσει την αποτελεσματική παρουσία της παντού. Υπήρξε φοβικό σύνδρομο στο περιστατικό της Νέας Σμύρνης".

Για το εάν πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών, τόνισε, τόνισε: "η εκτίμηση της αστυνομίας είναι ότι πρόκειται για ξεκαθάρισμα ανάμεσα σε ανθρώπους της νύχτας που ανήκουν στην Αλβανική Μαφία, ίσως έχει και άλλου είδους προεκτάσεις, για τις οποίες μπορεί να έχουμε και μια διεθνή συνεργασία, αλλά δεν πρόκειται να σας απαντήσω σε πιο συγκεκριμένες ερωτήσεις".

Αναφορικά με την παρουσία της Αστυνομίας τόνισε: "Θέλω να είμαι ευθύς. Από την πρώτη μέρα που ανέλαβα, το βασικό μου μέλημα είναι η αστυνομία να ενισχύσει την παρουσία της στις γειτονιές. Είναι αλήθεια ότι ενισχύθηκε ή όχι;

Οι 74 δολοφονίες που έχουν γίνει φέτος, είναι οι λιγότερες σε ετήσια βάση τα τελευταία 11 χρόνια. Το ποσοστό εξιχνιάσεως των ανθρωποκτονιών είναι φέτος, το υψηλότερο που έχει υπάρξει ποτέ, σχεδόν 90%".

Ο υπουργός ανέφερε επίσης ότι τον άλλον μήνα θα υπάρξουν κρίσεις στην ΕΛ.ΑΣ. και αναμένεται να υπάρξουν ανακατατάξεις: "Είναι προφανές ότι όλοι αξιολογούνται. Σε έναν μήνα υπάρχουν οι κρίσεις της ΕΛΑΣ, προτιμώ ότι χρειαστεί να γίνει, να γίνει στις κρίσεις συνολικά".

Τέλος, σημείωσε ότι "κάνουμε μια σειρά από αλλαγές στην Αστυνομία, απελευθερώνοντας τους αστυνομικούς από πάρεργα για να επιστρέψουν στις υπηρεσίες τους. 150 άνδρες και κορίτσια της ΔΙΑΣ επιστρέφουν άμεσα και αυξάνεται σημαντικά ο αριθμός των περιπολιών. Και με το νέο έτος 600 ειδικοί φρουροί θα τοποθετηθούν στα ΑΤ της Αττικής".

Τα κύρια σημεία της συνέντευξης του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη

Προτεραιότητα η ενίσχυση της παρουσίας της Αστυνομίας στις γειτονιές

«Για την περίπτωση της Νέας Σμύρνης έχω πολύ προσωπική αντίληψη, γιατί μιλάμε για μία γειτονιά στη οποία εργάστηκα περίπου 20 χρόνια. Προέρχομαι από την κοινωνία και την αγορά και δεν είμαι ένας επαγγελματίας της πολιτικής και αυτό ίσως ενοχλεί αρκετούς. Καταρχήν το γεγονός στη Νέα Σμύρνη χωρίς συζήτηση είναι ένα σοκαριστικό γεγονός. Είναι μία δολοφονία, Κυριακή βράδυ, μέσα στην πλατεία με εκατοντάδες κόσμο και αυτό αντιλαμβάνομαι ότι δημιουργεί ανησυχία στον κόσμο. Από την πρώτη μέρα που ήρθα σε αυτό το Υπουργείο και ο Πρωθυπουργός με τίμησε με την εμπιστοσύνη του να αναλάβω αυτά τα κρίσιμα καθήκοντα, το βασικό μου μέλημα είναι η Αστυνομία να ενισχύσει την παρουσία της στις γειτονιές. Το βράδυ της Κυριακής όφειλε να βρίσκεται εκεί στη Νέα Σμύρνη, περιπολία της ΔΙ.ΑΣ. Έχω ζητήσει απ' τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας για να αντιμετωπιστεί κάθε πρόβλημα έλλειψης τέτοιου είδους αστυνόμευσης στην περιοχή… Πάμε στο θέμα της παρουσίας της Αστυνομίας. Έχω ζητήσει από την Αστυνομία να ξεπεράσει κάθε είδους φοβικό σύνδρομο και να ενισχύσει την αποτελεσματική παρουσία της παντού. Ύστερα από το γνωστό περιστατικό της Νέας Σμύρνης υπήρξε αυτό το σύνδρομο και θα πρέπει να ξεπεραστεί.

21 επιπλέον αστυνομικοί στο Α.Τ της Νέας Σμύρνης- επιστρέφουν στις περιπολίες 150 αποσπασμένοι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ

21 αστυνομικούς περισσότερους έχουν ενισχύσει το Αστυνομικό Τμήμα Νέας Σμύρνης τους τελευταίους 16 μήνες. 21 αστυνομικούς. Έχω ζητήσει απ' τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας να επιστρέψουν στην Υπηρεσία της ΔΙ.ΑΣ. 150 αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ., οι οποίοι είναι αποσπασμένοι σε άλλες υπηρεσίες. 3.300 αστυνομικοί περιπολούν καθημερινά στην Αττικής και είναι ο μεγαλύτερος αριθμός που είχε ποτέ έξω η Ελληνική Αστυνομία.

Έχει υπάρξει ξεκάθαρη εντολή αύξησης των περιπολιών και έχει επιτευχθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Καθημερινά 3.300 αστυνομικοί περιπολούν στην Αττικής και είναι ο μεγαλύτερος αριθμός που είχε ποτέ έξω η Ελληνική Αστυνομία. Πριν από 15 μήνες όταν ανέλαβα τα καθήκοντά μου είχα επισημάνει ότι υπάρχει πρόβλημα παρουσίας της Αστυνομίας καθώς στην Αττική υπάρχει το 70% του εγκλήματος το οποίο αντιμετωπίζει το 30% της δύναμης της Ελληνικής Αστυνομίας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Για να το αντιμετωπίσουμε αυτό, οι δύο τελευταίες σειρές πανελλαδικών που ολοκλήρωσαν την εκπαίδευση τους, 1.400 άνδρες και γυναίκες τοποθετήθηκαν στο σύνολο τους σε υπηρεσίες της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, στη ΓΑΔΑ, εδώ στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. Και το πρώτο δεκαήμερο Ιανουαρίου 600 Ειδικοί Φρουροί θα τοποθετηθούν στο σύνολό τους στα Αστυνομικά Τμήματα της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο.

Λιγότερες ανθρωποκτονίες και περισσότερες εξιχνιάσεις το 2022

Δεν είναι δυνατόν να υποπέσουμε στο μέγιστο λαϊκισμό και ο καθένας να παίρνει ως πραγματικότητα αυτό που έχει δει μέχρι τη γωνία του σπιτιού του.

Υπάρχει ένα σύνολο στη χώρα και πρέπει να δούμε την ολική εικόνα. Οι δολοφονίες που έχουν γίνει φέτος, το έτος 2022 μέχρι στιγμής, είναι οι λιγότερες από όσες έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Στοιχεία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας: μέχρι σήμερα έχουν γίνει 74 ανθρωποκτονίες στη χώρα. Είναι οι λιγότερες από όσες έχουν γίνει σε ετήσια βάση τα τελευταία 11 χρόνια. Αυτό είναι ένα πολύ συγκεκριμένο δεδομένο. Δεν έχω δει ας πούμε την κριτική από δύο συγκεκριμένες εφημερίδες όταν οι δολοφονίες ήταν 180.

Το ποσοστό εξιχνιάσεως των ανθρωποκτονιών, των δολοφονιών, είναι το υψηλότερο που έχει υπάρξει ποτέ φέτος. Αγγίζει σχεδόν το 90%. Αδιαμφισβήτητα στοιχεία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Όλοι αξιολογούνται

Όλοι αξιολογούνται. Οι πάντες αξιολογούνται και σε ένα μήνα υπάρχουν οι κρίσεις της Ελληνικής Αστυνομίας και καθώς είναι πάρα πολύ κοντά προτιμώ ό,τι χρειαστεί να γίνει, να γίνει…

Η Αστυνομία θα κάνει ότι πρέπει για να βρει τους ενόχους

Δεν γίνονται τέτοιου είδους συζητήσεις όταν υπάρχουν οι επιτυχίες της Αστυνομίας., όταν υπάρχουν οι εξιχνιάσεις εγκλημάτων, όταν υπάρχει αποτροπή εγκληματικής δραστηριότητας. Γνωρίζετε ότι ποτέ δεν θέλω να μπαίνω σε περιπτωσιολογία και δεν θέλω να υποκαθιστώ τους Αξιωματικούς της Αστυνομίας, ούτε τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας. Όμως επειδή είναι θέματα τα οποία προκαλούν προφανώς το ενδιαφέρον. Σε ότι αφορά το θέμα της ληστείας συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις η Αστυνομία βρίσκει τους δράστες. Αυτό δείχνει η εμπειρία και η φετινή και η περσινή. Στην υπόθεση της Νέας Σμύρνης πρόκειται για ξεκαθάρισμα ανάμεσα σε ανθρώπους της νύχτας που ανήκουν στην Αλβανική μαφία. Ίσως έχει και άλλου είδους προεκτάσεις για τις οποίες πρέπει να έχουμε και μια διεθνή συνεργασία. Πιστεύω ότι η Αστυνομία θα κάνει ότι πρέπει για να βρει τους ενόχους. Δεν σταματούν οι έρευνες ειδικά όταν πρόκειται για δολοφονία παρά μόνο μέχρι να βρεθούν οι δράστες και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη.

Η αντιπολίτευση να σταματήσει την βάναυση εργαλειοποίηση

Θέλω να καλέσω την αξιωματική αντιπολίτευση να σταματήσει αυτή την προκλητική, βάναυση εργαλειοποίηση τέτοιων γεγονότων. Δεν μπορεί να κάνει κριτική και να βγάζει όλη της την αντίδραση και την αντίρρηση απέναντι στην Ελληνική Αστυνομία. Μία πολιτική δύναμη που όταν κυβέρνησε τον τόπο, η γραμμή της ενάντια στην εγκληματικότητα, όχι φοβική απλώς ήταν, αλλά έλεγε αν μπει μέσα ο ληστής μέσα στο σπίτι σου να κάνεις ότι κοιμάσαι. Αναφέρομαι σε αυτά που είχε πει ο προκάτοχός μου, ο Υπουργός εδώ επί ΣΥΡΙΖΑ. Η Αστυνομία εντείνει την παρουσία της παντού με περιπολίες στις γειτονιές και να είναι δραστική και αποτελεσματική απέναντι στο έγκλημα όπως ήταν στις περιπτώσεις που σας ανέφερα προηγουμένως. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Η κριτική από την αντιπολίτευση προφανώς και είναι αναμενόμενη, γιατί ο τομέας της ασφάλειας, ένας τομέας τον οποίο με πράξεις η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση του Μητσοτάκη υπερέχει ξεκάθαρα της προηγούμενης.

Όπως συμβαίνει και στο σύνολο των θεμάτων και γιατί δυνάμει είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο με αποτέλεσμα η κυβέρνηση και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη υποχρεωτικά να γίνονται στόχος πολλών.

Δεν πειράζει εμείς θα συνεχίσουμε τη δουλειά μας, θα συνεχίσουμε το καθήκον μας, θα υλοποιήσουμε το σχέδιο που έχουμε για να κάνουμε καλύτερη την κατάσταση και αυτό είναι που έχει σημασία για τους πολίτες, δεν είναι οι πολιτικές αντιπαραθέσεις, αλλά να νιώθουν πιο ασφαλείς και να αισθάνονται ουσιαστικά ασφαλείς.

Ειδήσεις σήμερα:

Κούγιας για Πισπιρίγκου: 8 ιατροδικαστές κατέθεσαν ότι τα παιδιά δεν δολοφονήθηκαν (βίντεο)

Τροχαίο - Πολυτεχνείο: Αυτοκίνητο “γκρέμισε” φανάρι

Διάστημα - Vega C: Καταστροφική εκτόξευση του πυραύλου