Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Ο Ήλιος, η μελαγχολία και οι προβλέψεις της Τετάρτης (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα, για όλα τα ζώδια.

Για την μελαγχολία των ημερών, που επικρατεί σε πολλούς και επηρεάζει αρκετά από τα ζώδια μίλησε το πρωί της Τετάρτης, η Λίτσα Πατέρα, κατά την έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές της προβλέψεις, στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Η αστρολόγος προανήγγειλε ότι στην εκπομπή της Πέμπτης θα μιλήσει για ένα πολύ σημαντικό γεγονός, με “αναφορά” και σχέση ακόμη και με τις αρχές του 20ου αιώνα.

Σε ότι αφορά τις προβλέψεις της Τετάρτης και γενικότερα της περιόδου αυτής, η Λίτσα Πατέρα σημείωσε ότι ο Ήλιος μπαίνει στον Αιγόκερω, ενώ μίλησε και για την παρουσία, μεταξύ άλλων, του Ερμή, σε έναν συνδυασμό που επιτείνει την μελαγχολική διάθεση.

Αφού σημείωσε ότι για ορισμένα ζώδια η Αφροδίτη θα φέρει απρόσμενους έρωτες και συναντήσεις, η αστρολόγος σημείωσε ότι γενικώς αυτήν την περίοδο μπορεί να μελαγχολούμε, αλλά πρέπει να έχουμε κατά νου πως στην ζωή γίνονται όλα και να δώσουμε βάρος στα ευχάριστα.

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής, έχοντας δίπλα της την Μαρία Κορινθίου, ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:







