Πολιτική

Μητσοτάκης στο Υπουργικό: Το “Market pass” δεν είναι προεκλογικό αντίδωρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επίθεση του Πρωθυπουργού για το Market Pass στους αριστερούς του χαβιαριού και τους φιλελεύθερους πολυτελείας

Η διπλή αποστολή της κυβέρνησης είναι να πρωτοστατεί στην ανάπτυξη, αλλά και να στηρίζει τους πολίτες καθώς η Νέα Δημοκρατία είναι μια αληθινά λαϊκή και προοδευτική παράταξη, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβούλου.

Παράλληλα επέκρινε τη στάση της αντιπολίτευσης σε ό,τι αφορά στο μέτρο της ψηφιακής κάρτας αγορών, κάνοντας εκ νέου λόγο για «αριστερούς του χαβιάριου» και «φιλελεύθερους πολυτελείας». «Δε γίνεται να θεωρείται επιδοματική μία πολιτική που αφορά το 85% των οικογενειών» είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός, συμπληρώνοντας «ούτε να συγκρίνεται, βέβαια, ένα προσωρινό μέτρο άμυνας σε έκτακτες κρίσεις, με τα προεκλογικά «αντίδωρα» άλλων εποχών».

Ακολουθεί ολόκληρη η τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

«Καλημέρα και καλές γιορτές.

Συνεδριάζουμε σήμερα στην τακτική μας συνάντηση, ενώ στη Βουλή βρίσκεται ήδη η ρύθμιση που προβλέπει την κάλυψη από την Πολιτεία του 10% των εξόδων σχεδόν κάθε ελληνικού νοικοκυριού για τις αγορές πρώτης ανάγκης. Είναι ένα ακόμα ανάχωμα στην εισαγόμενη ακρίβεια, που δείχνει τη διάθεση της κυβέρνησης να στηρίξει το μέσο εισόδημα μέχρι που να βγούμε στο ξέφωτο και από αυτή τη διεθνή κρίση.

Ελπίζω, τελικά, το μέτρο αυτό να υπερψηφιστεί και από την αντιπολίτευση. Όχι μόνο γιατί αποτελεί ένα πρόσθετο στήριγμα μετά τις επιδοτήσεις στο ρεύμα και στα καύσιμα, το διευρυμένο επίδομα θέρμανσης, το «Καλάθι του Νοικοκυριού» για τους πιο ευάλωτους. Αλλά γιατί είναι ένα σημαντικό μέτρο το οποίο αφορά και τη μεσαία τάξη, επιστρέφοντας μάλιστα στην κοινωνία ένα σημαντικό μέρος των υπερεσόδων των πιο ισχυρών. Από τα διυλιστήρια δηλαδή, στους πολίτες.

Και επιμένω στη διπλή διάσταση αυτής της πρωτοβουλίας, καθώς άκουσα σχόλια τόσο αντιφατικά που ουσιαστικά αλληλοδιαψεύδονται. Γιατί δεν μπορεί τα 650 εκατομμύρια να είναι ταυτόχρονα και «ψίχουλα» και «υπερβολικά». Δε γίνεται να θεωρείται επιδοματική μία πολιτική που αφορά το 85% των οικογενειών. Ούτε να συγκρίνεται, βέβαια, ένα προσωρινό μέτρο άμυνας σε έκτακτες κρίσεις, με τα προεκλογικά «αντίδωρα» άλλων εποχών.

Και φοβάμαι πως αυτές οι επιπόλαιες προσεγγίσεις, φανερώνουν απλώς την αναλυτική αδυναμία και των «αριστερών του χαβιαριού», όπως αποκαλούνται, αλλά όσο και κάποιων «φιλελεύθερων πολυτελείας» στη χώρα μας.

Οι πρώτοι θα πρέπει κάποτε να μάθουν ότι μια κεντροδεξιά κυβέρνηση οφείλει να είναι στο πλευρό της κοινωνίας όταν δοκιμάζεται. Δεν υπάρχει ευημερία αν αυτή δεν είναι συλλογική.

Αλλά και οι δεύτεροι, είναι καιρός να καταλάβουν ότι η δίκαιη αναδιανομή του εθνικού πλούτου δεν ανταγωνίζεται ούτε την ανάπτυξη, ούτε την δημοσιονομική ισορροπία. Πολύ περισσότερο όταν εδώ μιλάμε για πόρους οι οποίοι δεν επιβαρύνουν, θα το ξαναπώ, δεν επιβαρύνουν το δημόσιο χρέος. Και οι οποίοι, επαναλαμβάνω, διατίθενται με σχέδιο για συγκεκριμένο χρόνο για την αντιμετώπιση έκτακτων συνθηκών, όπως μια παγκόσμια αναταραχή

Αυτά, λοιπόν, για να αποφεύγεται η εύκολη κριτική, αλλά και για να αναδεικνύεται η διπλή αποστολή αυτής της κυβέρνησης: από τη μία πλευρά να πρωτοστατεί στην ανάπτυξη, όπως αναγνώρισε πρόσφατα και ο Economist που μας κατέταξε στη θέση του πρωταθλητή της πιο ευχάριστης οικονομικής έκπληξης παγκόσμια για το 2022. Ταυτόχρονα, όμως, να στηρίζει και τους πολίτες, γιατί είμαστε λαϊκή παράταξη. Είμαστε παράταξη και της δημόσιας και της ατομικής προκοπής. Είμαστε δηλαδή μία παράταξη αληθινά προοδευτική.

Και νομίζω ότι αυτά τα στοιχεία διατρέχουν και τη σημερινή πλούσια ατζέντα μας. Από αυτή να ξεχωρίσω τον απολογισμό της τριετούς ψηφιακής μας εμπειρίας, καθώς και δύο σημαντικά νομοσχέδια υγείας, τα οποία ρυθμίζουν σημαντικές προκλήσεις της εποχής μας.

Και όλα αυτά ενώ εχθές στη Βουλή ψηφίστηκε το πρόγραμμα «Σπίτι μου», ένα σημαντικό σχέδιο με κοινωνική σφραγίδα, καθώς αφορά σε προσιτή στέγη για 137.000 συμπολίτες μας. Δυστυχώς χωρίς τις ψήφους της αντιπολίτευσης, η οποία και εδώ έδειξε να απέχει από μια σημαντική κοινωνική πρωτοβουλία, χωρίς όμως ταυτόχρονα να προτείνει και κάποια ουσιαστική εναλλακτική. Αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά ότι εμείς είμαστε η μόνη παράταξη που τελικά συνομιλεί με την κοινωνία, όταν κάποιοι άλλοι επαναλαμβάνουν στερεότυπα τα οποία φαίνεται να έρχονται από άλλες εποχές.

Τώρα, ως προς την ψηφιακή μετάβαση, νομίζω ότι αυτά τα οποία θα ακούσουμε είναι λίγο-πολύ γνωστά, αξίζει όμως να θυμηθούμε ότι όταν το καλοκαίρι του 2019 ρώτησα «πόσες είναι τελικά οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δημοσίου», κανείς πρακτικά δεν ήξερε να μάς απαντήσει.

Τελικά βρήκαμε 500, οι οποίες υπολειτουργούσαν. Σήμερα είναι σχεδόν 1500, παραπάνω από ένα δισεκατομμύριο ψηφιακές συναλλαγές και βέβαια εκατοντάδες χιλιάδες ώρες εξοικονόμησης από τους πολίτες και από τις επιχειρήσεις. Νομίζω ότι μιλάμε πια για μια άλλη πραγματικότητα στις σχέσεις του πολίτη και των επιχειρήσεων με το κράτος, πάνω στην οποία προφανώς και θέλουμε να χτίσουμε και να διευρύνουμε τα όσα σημαντικά έχουμε πετύχει μέχρι σήμερα.

Και από αυτά θα ήθελα να ξεχωρίσω -θα μιλήσει φαντάζομαι και στη συνέχεια ο Υπουργός γι' αυτό- τον Ψηφιακό Φάκελο Υγείας, ο οποίος έρχεται για όλους. Είναι μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση η οποία έρχεται και κουμπώνει με σημαντικές δράσεις που έχουν αναληφθεί από το Υπουργείο Υγείας, δύο από τις οποίες θα έχουμε την ευκαιρία να εγκρίνουμε σήμερα.

Το πρώτο νομοσχέδιο αφορά τις μεταμοσχεύσεις και τον ρόλο του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων. Η αλήθεια είναι ότι, δυστυχώς, στη χώρα μας είμαστε ακόμα πολύ πίσω στις μεταμοσχεύσεις. Νομίζω ότι γνωρίζουμε πια τους λόγους και έχει γίνει μια πολύ σοβαρή δουλειά, η οποία αποτυπώνεται και στο νομοσχέδιο, για το πως αυτή η ευρωπαϊκή υστέρηση, η αρνητική πρωτιά της πατρίδας μας μπορεί να διορθωθεί με συγκεκριμένα μέτρα αλλά και με μετρήσιμους δείκτες.

Και το δεύτερο θέμα το οποίο θα συζητήσουμε, είναι μία εκκρεμότητα από το προηγούμενο Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά τη θεωρώ εξαιρετικά σημαντική και αφορά την παρουσίαση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ψυχική Υγεία. Με δέκα σημαντικούς τομείς δράσεων που αποσκοπούν στη δραστική βελτίωση των υπηρεσιών σε αυτό το πεδίο. Και βέβαια, ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να μπαίνει πολύ περισσότερο και στον δικό μας δημόσιο διάλογο, ώστε κάποια στιγμή να αφήσουμε πίσω μας στίγματα και προκαταλήψεις που έρχονται στην κυριολεξία από μία άλλη εποχή.

Νομίζω ότι αυτές οι πρωτοβουλίες αναδεικνύουν το εύρος του κυβερνητικού μας έργου, το οποίο δεν περιορίζεται μόνο στις οικονομικές μας επιλογές. Λογικό είναι και μετά τη συζήτηση και κατά τη διάρκεια της συζήτησης του Προϋπολογισμού να εστιαζόμαστε περισσότερο σε αυτές, αλλά νομίζω ότι και η σημερινή μας ατζέντα αποτυπώνει το μεγάλο εύρος και τον πλούτο του κυβερνητικού μας έργου σε πολλά διαφορετικά πεδία.

Ο Υπουργός Επικρατείας (Γιώργος Γεραπετρίτης), ο οποίος είναι απών καθώς ασθενεί, μού θύμισε ότι ήδη έχουμε ψηφίσει, από τον Ιούλιο του 2019, 375 νόμους, 131 μόνο το 2022. Νομίζω ότι αποτελεί μία χρονιά ρεκόρ.

Αλλά, βέβαια, η δουλειά μας συνεχίζεται. Και μέχρι να οδηγηθούμε στις εκλογές στο τέλος της τετραετίας έχουμε ακόμα πολύ πλούσιο κοινοβουλευτικό έργο για το 2023.

Σίγουρα, όμως, όλα είναι στην ίδια κατεύθυνση. Όλη μας η δράση είναι στην ίδια κατεύθυνση: τη σταθερή πρόοδο της Ελλάδος για μια καλύτερη ζωή για τις Ελληνίδες και τους Έλληνες.

Εύχομαι, λοιπόν, καλές γιορτές, υγεία, δύναμη, υγεία ψυχική, σωματική, λίγη ξεκούραση, να φορτίσουμε όλοι τις μπαταρίες μας για ένα δύσκολο αλλά και ταυτόχρονα ελπιδοφόρο 2023».





ΣΥΡΙΖΑ: Θέλει θράσος να μιλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης για «αριστερά του χαβιαριού»



Ο κ. Μητσοτάκης, ως πορφυρογέννητος γόνος, δεν νοιώθει στο παραμικρό τα προβλήματα και τα αδιέξοδα των πολιτών, που δεν έχει ιδέα πώς μπορεί να βγάζουν το μήνα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Θέλει λοιπόν θράσος να μιλά για «αριστερά του χαβιαριού».



Αφού για 15 μήνες κάνει πλάτη στην αισχροκέρδεια και υλοποιεί τη μεγαλύτερη αναδιανομή πλούτου που έχει γίνει ποτέ στη χώρα, λίγους μήνες πριν τις εκλογές θυμήθηκε να δώσει κουπόνια 20 ευρώ για τρόφιμα. Την ίδια ώρα δεν λέει κουβέντα για τις νέες ανατιμήσεις στην αγορά, για τις νέες αυξήσεις 29% που έρχονται το Γενάρη στα τιμολόγια του ρεύματος.



Αν ωστόσο ο κ. Μητσοτάκης έχει μετανιώσει και θέλει πραγματικά να στηρίξει ουσιαστικά αδύναμους και μεσαία τάξη και να μειώσει τις τιμές στην αγορά, δεν έχει παρά να ψηφίσει την τροπολογία ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία για την έκτακτη μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα.



Αν την απορρίψει, απλά επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά ότι η λεηλασία έχει την υπογραφή του και πως θεωρεί τους πολίτες κορόιδα, αναφέρει σε ανακοινωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.

Ειδήσεις σήμερα:

Αχαΐα: Ανατροπή με το θάνατο του άνδρα που βγήκε για μανιτάρια

Κίναρος - κυρά Ρηνιώ: δεν με φοβίζουν τα τουρκικά αεροπλάνα (βίντεο)

Στις ΗΠΑ κατασχέθηκε φαιντανύλη αρκετή για να σκοτώσει όλους τους Αμερικανούς