Έντι Ράμα: Τα τουρκικά drones είναι οπλισμένα για όταν και όπου χρειαστεί

Η κυβέρνηση της Αλβανίας υπέγραψε συμφωνία με την Τουρκία για την αγορά του στόλου των drones, Bayraktar. Τα drones, σύμφωνα με τον Έντι Ράμα, θα είναι έτοιμα για ένα πλήρες φάσμα δραστηριοτήτων.



«Υπογράψαμε σύμβαση εξαγωγής για το οπλισμένο UAV BayraktarTB2 με την Αλβανία» ανέφερε η Baykar Technologies στο Twitter. Ο αριθμός των χωρών στις οποίες εξάγεται το τουρκικό μαχητικό drone Bayraktar TB2 έχει αυξηθεί σε 27, σύμφωνα με την εταιρεία.

Ο Χαλούκ Μπαιρακτάρ, διευθύνων σύμβουλος της Baykar και αδελφός του Σελτσούκ, γαμπρού του τούρκου προέδρου, δήλωσε στο Twitter: «Υπογράψαμε εξαγωγικό συμβόλαιο με την Αλβανία, μια χώρα στην οποία περπατήσαμε για αιώνες και μοιραζόμαστε ισχυρούς ιστορικούς, πολιτιστικούς και ανθρωπιστικούς δεσμούς».

«Υπογραφή της συμφωνίας για την αγορά του στόλου των μη επανδρωμένων αεροσκαφών Bayraktar, της υψηλότερης τεχνολογίας πτήσης για στρατιωτικές, αστυνομικές και πολιτικές αποστολές, στο πλαίσιο της εθνικής ασφάλειας, της καταπολέμησης του εγκλήματος και της παράνομης καλλιέργειας χασίς, των έκτακτων πολιτικών καταστάσεων, της άμυνας εδαφών και της συλλογή γεωγραφικών πληροφοριών» έγραψε από την πλευρά του ο Έντι Ράμα.

«Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Ερντογάν»

Σύμφωνα με αλβανικό ΜΜΕ, κατά τη διάρκεια της διάσκεψης για την υπογραφή της συμφωνίας, ο Ράμα ευχαρίστησε την Τουρκία για τα drones ενώ χαρακτήρισε αυτή μια πολύ καλή μέρα για τις δύο χώρες και τις Ένοπλες Δυνάμεις.

«Είμαι πολύ χαρούμενος και θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Ερντογάν, ο οποίος του οποίου η συμβολή υπήρξε καθοριστικά σε αυτή τη διαδικασία. Είμαστε περήφανοι που μαζί με την Τουρκία είμαστε στη σωστή πλευρά, ευθυγραμμισμένοι στην ευρωατλαντική συμμαχία του ΝΑΤΟ» επεσήμανε.

«Τα τρία drones που θα έρθουν πρώτα θα είναι οπλισμένα και έτοιμα για κάθε περίσταση, όταν και όπου χρειαστεί, και ελπίζω να μην συμβεί ποτέ, αλλά δεν ζούμε σε πολύ ασφαλείς περιόδους» σημείωσε ο Ράμα.

