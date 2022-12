Κοινωνία

Μαχαίρωμα 16χρονης στο Σύνταγμα: Παρουσιάστηκαν στην αστυνομία οι δύο ανήλικες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεν συνελήφθησαν, γιατί έχει περάσει το αυτόφωρο.





Οι δύο αδελφές που φέρεται να επιτέθηκαν το βράδυ της Δευτέρας (19.12.2022) με μαχαίρι σε 16χρονη στο Σύνταγμα παρουσιάστηκαν αυτοβούλως μαζί με τον δικηγόρο τους στις Αρχές. Το αυτόφωρο είχε παρέλθει και, όπως ανέφερε ο δικηγόρος τους, θα απολογηθούν με υπόμνημα.

Η 16χρονη κοπέλα δέχτηκε επίθεση από τις δύο αδελφές, ηλικίας 16 και 19 ετών, το βράδυ της Δευτέρας (19.12.2022) στα σκαλάκια της Πλατείας Συντάγματος. Μετά από τον τραυματισμό της από το μαχαίρι, η 16χρονη διακομίστηκε στο ΚΑΤ, απ’ όπου πήρε εξιτήριο το πρωί της Τρίτης (20.12.2022).

Ειδήσεις σήμερα:

Ζώδια: Ο Ήλιος, η μελαγχολία και οι προβλέψεις της Τετάρτης (βίντεο)

Κούγιας για Πισπιρίγκου: 8 ιατροδικαστές κατέθεσαν ότι τα παιδιά δεν δολοφονήθηκαν (βίντεο)

Τροχαίο - Πολυτεχνείο: Αυτοκίνητο “γκρέμισε” φανάρι