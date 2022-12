Πολιτική

Δένδιας: Η παρουσία της Τουρκίας στην Αλβανία αντιβαίνει το ευρωπαϊκό κεκτημένο

Με καρφιά για την διείσδυση της Τουρκίας στην Αλβανία συνοδεύτηκαν οι δηλώσεις του Νίκου Δένδια μετά τη συνάντηση που είχε με την Αλβανίδα ομόλογό του, Όλτα Τσάκα.

Στην Αλβανία βρίσκεται σήμερα για επαφές με την πολιτική ηγεσία της Αλβανίας ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Μετά τη συνάντηση που είχε με την Αλβανίδα ομόλογό του, ο Νίκος Δένδιας σχολίασε τη συμφωνία της κυβέρνησης των Τιράνων με την τουρκική εταιρεία που παράγει τα drones Bayraktar.

Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας δήλωσε ότι η παρουσία της Τουρκίας στην Αλβανία «αντιβαίνει το ευρωπαϊκό κεκτημένο».

Σημειώνεται ότι η αναφορά αυτή του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών έγινε μια ημέρα πριν την προγραμματισμένη για αύριο, Πέμπτη (22/12) επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στα μειονοτικά χωριά της βορείου Ηπείρου, στη Δερβιτσάνη, τη Λιβαδειά και τη Χειμάρρα – ειδικά στην τελευταία θα είναι η πρώτη επίσκεψη Έλληνα πρωθυπουργού.

Με αφορμή την ετοιμότητα της Ελλάδας για την ενταξιακή προοπτική στην ΕΕ της Αλβανίας, ο Νίκος Δένδιας είπε ότι «είναι μονόδρομος όταν έχουν κάνει την εμφάνισή τους αναθεωρητικές δυνάμεις που θέλουν να επιστρέψουμε σε άλλες εποχές και αντιλήψεις και θέλουν να επηρεάσουν τα δυτικά Βαλκάνια όχι με στόχο τη συνεργασία αλλά για να δημιουργήσουν ζώνες επιρροής».

Παράλληλα ο Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε στην ταύτιση απόψεων με την Αλβανίδα ομόλογό του, Όλτα Τσάκα για την επιτάχυνση του διαλόγου στη βάση της υφιστάμενης πολιτικής συμφωνίας επί της αρχής που συνάψαμε πριν από δύο χρόνια ώστε να καταλήξουμε σε έναν συμβιβασμό που θα μας επιτρέψει να καταθέσουμε συνυποσχετικό στη Χάγη για την οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας».

Συνάντηση με την υπουργό Εξωτερικών της Αλβανίας Όλτα Χάκα (Olta Xhacka) είχε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στα Τίρανα.

«Σε συνέχεια των πρόσφατων συνομιλιών στην Αθήνα στις αρχές Δεκεμβρίου, στο επίκεντρο βρέθηκε η περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων Ελλάδας-Αλβανίας, η πορεία των Δυτικών Βαλκανίων, οι διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και η Ανατολική Μεσόγειος», σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

Συναντήθηκα σήμερα με την ΥΠΕΞ Αλβανίας, O.Xhacka. Σε συνέχεια των πρόσφατων συνομιλιών στην Αθήνα, στις αρχές Δεκεμβρίου, στο επίκεντρο βρέθηκε η περαιτέρω ανάπτυξη????????σχέσεων, η ????πορεία των Δυτ.Βαλκανίων, οι διεθνείς/περιφερειακές εξελίξεις,η ???? εισβολή σε???? & η Αν.Μεσόγειος. pic.twitter.com/a5q6AKzm3s — Nikos Dendias (@NikosDendias) December 21, 2022

Από την πλευρά της, η υπουργός Εξωτερικών της Αλβανίας Όλτα Τσάκα αναφέρθηκε σε άλλα θέματα που είναι σε εκκρεμότητα όμως η χάραξη συνόρων, με το θέμα των «πυραμίδων» αλλά και η συμφωνία για την αποφυγή μεθοριακών επεισοδίων.

Υπενθυμίζεται ότι ο Νίκος Δένδιας στα πλαίσια της επίσκεψης στην Αλβανία θα παρακαθίσει σε γεύμα που θα παραθέσει ο πρωθυπουργός της γειτονικής χώρας, Έντι Ράμα, ενώ κατά την παραμονή μου στα Τίρανα θα επισκεφθεί το Αρσάκειο Ελληνοαλβανικό Κολλέγιο, καθώς και το Αλβανοαμερικανικό σχολείο «Πρωταγωνιστές», το οποίο λειτουργεί υπό το ίδρυμα «Πνοή Αγάπης» της Ορθόδοξης Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Αλβανίας.

