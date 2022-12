Τοπικά Νέα

Σεξουαλική παρενόχληση: Μαθήτριες κατήγγειλαν καθηγητή

Παρέμβαση εισαγγελέα προκάλεσε καταγγελία μαθητριών και μαθητών για ανάρμοστη συμπεριφορά καθηγητή τους.

Παρέμβαση εισαγγελέα προκάλεσε καταγγελία μαθητριών και μαθητών του 1ου ΓΕΛ Πανοράματος για ανάρμοστη συμπεριφορά καθηγητή τους. Σε προ ημερών ανακοίνωσή τους, τον κατήγγειλαν - μεταξύ άλλων - ότι παρενοχλεί μαθήτριες εντός και εκτός του σχολικού περιβάλλοντος και γι' αυτόν τον λόγο προχώρησαν σε κατάληψη.

Με εντολή εισαγγελέα παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας προς την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης της ΕΛ.ΑΣ. για να διερευνηθεί εάν στοιχειοθετούνται τα αδικήματα της κατάχρησης ανηλίκων, της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας και της παράβασης καθήκοντος, όλα σε βαθμό πλημμελήματος.

Στο πλαίσιο της έρευνας θα κληθούν να καταθέσουν τόσο οι καταγγέλλοντες όσο και οι γονείς τους, αλλά και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, μεταξύ αυτών και ο καταγγελλόμενος καθηγητής.

