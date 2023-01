Υγεία - Περιβάλλον

ΕΕΣ - Ζάκυνθος: Hμερίδα για την πρόληψη κατά του καρκίνου του μαστού (εικόνες)

Mε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2022, στην κατάμεστη αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Ζακύνθου, η ημερίδα με θέμα: “Πρόληψη κατά του καρκίνου του μαστού”, που διοργάνωσε το Περιφερειακό Τμήμα Ζακύνθου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, παρουσία του Προέδρου του Ε.Ε.Σ, Dr. Αντώνιου Αυγερινού.

Εισηγητές ήταν η κυρία Άννα Παράσχου, ιατρός γυναικολόγος του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου και ο κύριος Κωνσταντίνος Σταυρίδης χειρουργός μαστολόγος και Διευθυντής Χειρουργικής κλινικής Μαστού του Ιασώ, οι οποίοι με την παρουσία τους πέρασαν το σημαντικό μήνυμα της πρόληψης. Παράλληλα, τιμήθηκαν για την προσφορά τους στο Π.Τ Ε.Ε.Σ Ζακύνθου, ο Βουλευτής Ζακύνθου, κ. Διονύσιος Ακτύπης, η Αντιπεριφερειάρχης Ζακύνθου, κα Κατερίνα Μοθωναίου, ενώ τιμήθηκε η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κυρία Ρόδη Κράτσα - Τσαγκαροπούλου, της οποίας την τιμητική πλακέτα παρέλαβε η κυρία Κατερίνα Μοθωναίου.



Ο Προέδρος του Ε.Ε.Σ, Dr. Αντώνιος Αυγερινός, στην ομιλία του, αφού συνεχάρη το Περιφερειακό Τμήμα Ζακύνθου για την εξαιρετική οργάνωση της Ημερίδας, αναφέρθηκε λεπτομερώς στο σπουδαίο έργο που προσφέρουν καθημερινά οι εθελοντές του Ε.Ε.Σ, επισημαίνοντας ταυτόχρονα την τεράστια ανάγκη ενδυνάμωσης του εθελοντικού ρεύματος και ενίσχυσης του ανθρωπιστικού έργου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.



Την εκδήλωση του Π.Τ. Ε.Ε.Σ. Ζακύνθου τίμησαν με την παρουσία τους ο Δ/της της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ζακύνθου κύριος Ανδρέας Τσαπικούνης, ο Δ/της Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν.Ζακύνθου Πύραρχος κ. Τσιώπος Κων/νος , η Δ/της της Π.Υ Α/Λ Ζακύνθου Επιπυραγός κ.Στάμου Ζωή ,ο Υπολιμενάρχης Μηνάς Δώνος, ο Πρόεδρος της ΔΕΕΠ Ζακύνθου κύριος Διονύσιος Καρδιανός, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κύριος Δημήτριος Κάνδηλας και ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής προστασίας Ζακύνθου κύριος Χρήστος Πάστρας.

