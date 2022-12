Κόσμος

Ελπιδοφόρος: Σκεφτείτε όλους εκείνους που οι ζωές τους καταστράφηκαν από τη βία και τον πόλεμο

Το χριστουγεννιάτικο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Αμερικής.





«Καθώς καλωσορίζουμε το θείο βρέφος της Βηθλεέμ αντικρίζοντας στην ταπεινοφροσύνη και στη φτώχεια του την ουσία της αληθινής δύναμης και της αληθινής δόξας του Θεού, ας θυμηθούμε όλους εκείνους που στερούνται αυτή την ευλογία της ειρήνης στην καθημερινότητά τους. Είθε ο νεογέννητος Κύριος της δόξης να χαρίσει αυτή την ειρήνη σε όλο τον κόσμο και να φέρει γρήγορα τη δικαιοσύνη, τη συμφιλίωση και την ελπίδα στους λαούς της Ουκρανίας και της Ρωσίας», επισημαίνει, μεταξύ άλλων, στο χριστουγεννιάτικο μήνυμά του ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος.

Αναλυτικά το μήνυμά του έχει ως εξής:

«Αγαπητοί μου αδερφοί και αδερφές εν Χριστώ, τώρα που είστε όλοι στα σπίτια σας και ετοιμάζεστε να εορτάσετε τα Χριστούγεννα με τις οικογένειες και τους φίλους σας, θα ήθελα να σας ζητήσω να αφιερώσετε λίγο από τον χρόνο σας και να στρέψετε τη σκέψη σας προς όλους εκείνους των οποίων οι ζωές καταστράφηκαν. Καταστράφηκαν από τη βία και τον πόλεμο. Ο Προφήτης Ησαΐας μας θυμίζει ότι «παιδίον εγεννήθη ημίν, υιός εδόθη ημίν και καλείται το όνομα αυτού 'Αρχων Ειρήνης». Σήμερα περισσότερο από ποτέ άλλοτε χρειαζόμαστε στον κόσμο μας αυτόν τον 'Αρχοντα της Ειρήνης. Ιδιαίτερα για τους αδελφούς και τις αδελφές μας από την Ουκρανία που υπέστησαν και υπέμειναν σχεδόν όλο το 2022 μια βάναυση εισβολή από τη Ρωσία. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και από τις δύο πλευρές σε έναν πόλεμο που, όπως κάθε πόλεμος, είναι αδικαιολόγητος. Και δυστυχώς δεν φαίνεται να πλησιάζει το τέλος αυτού του πολέμου.

Καλά Χριστούγεννα σε εσάς και στους οικείους σας.

Ευτυχισμένο και γεμάτο υγεία το νέο έτος 2023.

Χριστός γεννάται. Δοξάσατε».

