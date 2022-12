Αθλητικά

Λεβαδειακός - Άρης: “Γκέλα” για τους Θεσσαλονικείς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Λεβαδειακός και Άρης αναδείχθηκαν ισόπαλοi στο στάδιο «Λάμπρος Κατσώνης», στο παιχνίδι το οποίο σήμανε την επανέναρξη της Super League.



Έπειτα από ένα συναρπαστικό παιχνίδι, ειδικά στο δεύτερο μέρος, Λεβαδειακός και Άρης αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1 στο στάδιο «Λάμπρος Κατσώνης», σε αναμέτρηση για τη 14η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League. Υπέροχα τα γκολ των Στέφεν Χάμοντ (38’) και Λουίς Πάλμα (64’), σε ματς που θύμισε το αντίστοιχο προ ημερών για τους «16» του Κυπέλλου (1-2). Ωστόσο, αυτή τη φορά, η ομάδα του Γιάσμινκο Βέλιτς άντεξε στην πίεση των παικτών του Άλαν Πάρντιου, παίρνοντας το βαθμό.

Οι Θεσσαλονικείς πήραν εξ αρχής τα ηνία του αγώνα. Ένα σουτ του Πίτερ Ετέμπο στο 7’ πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Ματέι Μάρκοβιτς, ενώ δέκα λεπτά μετά, σε φάση διαρκείας, ο Αντώνης Ντεντάκης πήρε την... μπουκιά από το στόμα του Αντρέ Γκρέι. Ενδιάμεσα, κι έπειτα από εκτέλεση κόρνερ, η κεφαλιά του αφύλακτου Γιώργου Βρακά δεν είχε δύναμη για να ανησυχήσει τον Χουλιάν Κουέστα.

Ακόμη σημαντικότερη για τον Άρη η στιγμή του 23ου λεπτού, με τον Μάρκοβιτς να διώχνει με το πόδι την καρφωτή κεφαλιά του Σαλέμ Εμπακατά. Κόντρα στη ροή του αγώνα, οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ, στο 38’, με την εξαιρετική ατομική ενέργεια του Χάμοντ και το δυνατό σουτ που εξαπέλυσε, το οποίο άφησε... άγαλμα τον Χουλιάν Κουέστα. Στο τέλος του πρώτου μέρους, μάλιστα, ο Λεβαδειακός «άγγιξε» το δεύτερο γκολ, αλλά η κεφαλιά του Κώστα Δούμτσιου πέρασε δίπλα από το δοκάρι της εστίας του Ισπανού τερματοφύλακα.

Κάνοντας τρεις μαζεμένες αλλαγές στο ημίχρονο –μεταξύ αυτών και τον Ντάνιελ Μαντσίνι, που επανεμφανίστηκε έπειτα από το πειθαρχικό παράπτωμά του– ο Πάρντιου τα έπαιξε όλα για όλα. Ο Γκρέι (48’) αστόχησε με σκαστό σουτ, ενώ ο Γιώργος Νίκας έδιωξε πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή στην κεφαλιά του Χουάν Ιτούρμπε (51’). Οι «πράσινοι» είχαν να αντιπαρατάξουν στην υπεροχή του Άρη το δυνατό μα άστοχο σουτ του Ντεντάκη (55’).

Εν τέλει, η πίεση των φιλοξενούμενων καρποφόρησε –και πάλι– έπειτα από στημένη φάση. Εντυπωσιακό το φάουλ του Πάλμα στο 64’ για το 1-1 (ο άσος από την Ονδούρα είχε σκοράρει με αντίστοιχο τρόπο και την περασμένη Παρασκευή, στο ματς του Κυπέλλου). Δύο λεπτά μετά, ο Ματέο Γκαρσία αστόχησε με το κεφάλι από εξαιρετική θέση, ενώ εκτός εστίας πέρασε και το φαλτσαριστό σουτ του Μπράντλεϊ Μαζικού (67’).

Οι «κιτρινόμαυροι» πίεσαν αλλά, πέραν της σπουδαίας ευκαιρίας του 87ου λεπτού, με τον Γκρέι να αποτυγχάνει να... φυσήξει την μπάλα στα δίχτυα έπειτα από πάσα του Ματέο Γκαρσία, δεν έφτασαν –αυτή τη φορά– στην ανατροπή. Οι Βοιωτοί πανηγύρισαν το βαθμό που, προς στιγμή, τους βγάζει από την τελευταία θέση, με τους Θεσσαλονικείς να χάνουν την ευκαιρία να πλησιάσουν τις πρώτες θέσεις.

Διαιτητής: Παπαπέτρου (Αθηνών)

Κίτρινες: Δούμτσιος – Οντουμπάτζο, Ματέο Γκαρσία.

Οι συνθέσεις:

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Γιάσμινκο Βέλιτς): Μαρκόβσκι, Μπαχανάκ, Χάμοντ (71’ Λούα Λούα), Μεχία, Βήχος, Μουτίνιο, Ντεντάκης, Βρακάς (78’ Τζημόπουλος), Δούμτσιος (90’+3’ Τσιριγώτης), Νίκας, Τσάπρας.

ΑΡΗΣ (Άλαν Πάρντιου): Κουέστα, Εμπακατά (46’ Ιτούρμπε), Πίρσμαν, Μαζικού, Μπράμπετς, Νταμπό (46’ Πάλμα), Ετέμπο, Ματέο Γκαρσία, Οντουμπάτζο, Γκρέι, Ζερβίνιο (46’ Μαντσίνι).

Ειδήσεις σήμερα:

Νεκρό βρέφος εντοπίστηκε στην Λέσβο

Repubblica για “Qatar Gate”: Ο Παντσέρι “βάζει στο κάδρο” τρεις ευρωβουλευτές

Αχαΐα: Ανατροπή με το θάνατο του άνδρα που βγήκε για μανιτάρια