Μουντιάλ 2022: Το ξέσπασμα του Εμπαπέ που “ξύπνησε” τους Γάλλους (βίντεο)

Στο ημίχρονο ο Κιλιάν Εμπαπέ θέλησε να παρακινήσει την ομάδα να επιστρέψει στο γήπεδο με άλλη διάθεση.





Το πρώτο ημίχρονο δεν ήταν καθόλου καλό για την εθνική Γαλλίας στο φετινό Μουντιάλ καθώς η Αργεντινή είχε βάλει ήδη δύο γκολ όμως οι Γάλλοι δεν έδειχναν κανένα σημάδι ανάκαμψης.

Στο ημίχρονο λοιπόν, ο Κιλιάν Εμπαπέ θέλησε να παρακινήσει την ομάδα να επιστρέψει στο γήπεδο με άλλη διάθεση, πιο μαχητική. Ήδη πιο πριν είχε φροντίσει ο προπονητής τους Ντιντιέ Ντεσάν να τους βάλει τις φωνές με σκοπό να τους «ξυπνήσει» και να περάσουν στην αντεπίθεση.

«Παιδιά, θα ας το πω χωρίς να θυμώσω. Ξέρετε ποια είναι η διαφορά; Αυτοί παίζουν για το γ******* Παγκόσμιο Κύπελλο και εμείς δεν παίζουμε» είπε ο προπονητής της ομάδας στα αποδυτήρια.

Έπειτα το λόγο πήρε ο Εμπαπέ: «Είναι τελικός Παγκοσμίου Κυπέλλου, είναι ο αγώνας μίας ζωής. Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε χειρότεροι» τους είπε.

Kylian Mbappe en modo lider en el descanso de la final vs. Argentina:



“Es el partido de nuestras vidas. Esto es solo cada 4 anos. No lo podemos hacer peor que en este primer tiempo. Volvemos a la cancha y podemos remontar”.



Y vaya que lo intento. Mentalidad de ganador. pic.twitter.com/XFWdBaOL41 — Ricardo Torrents (@RicardoTorrents) December 20, 2022

«Ας επιστρέψουμε στο γήπεδο, είτε τους αφήνουμε να παίξουν είτε πιέζουμε λίγο και πάμε στις μονομαχίες και κάνουμε κάτι άλλο παιδιά. Είναι ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου» συνέχισε, συμπληρώνοντας πως «έχει τελειώσει, έχουν βάλει δύο γκολ, χάνουμε με δύο γκολ. Μπορούμε να το γυρίσουμε. Παιδιά, είναι κάτι που έρχεται μόνο κάθε τέσσερα χρόνια».

Στη συνέχεια ο Στιβ Μανταντά παίρνει τον λόγο: «Τώρα παιδιά δεν μπορούμε να το αλλάξουμε, χάνουμε 2-0. Όλοι το έχουμε κάνει μια φορά, γυρίστε το παιχνίδι. Και είναι δυνατόν. Αλλά πρέπει να μπείτε στο γήπεδο, διαφορετικοί».

Η ομιλία του καταγράφηκε σε βίντεο και δημοσιεύεται μέρες μετά την ήττα της Γαλλίας στον τελικό. Τα λόγια του όμως δεν ήταν μάταια καθώς η ομάδα κατάφερε να ισοφαρίσει τον αγώνα, δύο φορές, και το τρόπαιο κρίθηκε στα πέναλτι.

