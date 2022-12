Πολιτική

“Qatar Gate” - ΕΕ για Αβραμόπουλο: Εθιμοτυπικές οι συναντήσεις του με επιτρόπους

Ο επικεφαλής εκπρόσωπος της Κομισιόν απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με συναντήσεις του Δημήτρη Αβραμόπουλου με Επιτρόπους, αλλά και με το εάν συζητήθηκαν θέματα όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα ή το Κατάρ.



«Έχουμε πραγματοποιήσει (όπως είπα τη Δευτέρα) εσωτερικούς ελέγχους εντός της Επιτροπής σε σχέση με τον πρώην Επίτροπο Αβραμόπουλο για τις μετά τη θητεία δραστηριότητές του. Πράγματι όπως είπατε και σημειώνουμε, επισκέφθηκε διάφορους Επιτρόπους τις ημερομηνίες 15 με 17 Νοεμβρίου 2021 κάτι το οποίο οι Επίτροποι περιγράφουν ως μικρής διάρκειας εθιμοτυπικές επισκέψεις, κυρίως σε πρώην συναδέλφους ή στην διάδοχό του, Ίλβα Γιόχανσον, ή σε μια παλιά γνώριμη τη Στέλλα Κυριακίδου» ανάφερε ο Επικεφαλής Εκπρόσωπος της Κομισιόν, Ερίκ Μαμέρ ερωτηθείς σχετικά με συναντήσεις του κ. Αβραμόπουλου με Επιτρόπους, αλλά και με το εάν συζητήθηκαν θέματα όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα ή το Κατάρ.

Ο κ. Μαμέρ συμπλήρωσε ότι «σε καμία από αυτές τις συναντήσεις από ότι καταλαβαίνουμε δεν εκπροσωπούσε την ΜΚΟ για την οποία είχε ζητήσει μετά-θητεία εξουσιοδότηση» σημειώνοντας επίσης ότι δεν συζητήθηκαν ζητήματα όπως αυτά που τέθηκαν στην ερώτηση. Παράλληλα, ο Επικεφαλής Εκπρόσωπος της Κομισιόν έκανε λόγο επίσης για συναντήσεις με πρώην συναδέλφους «για μικρής διάρκειας ιδιωτικές συζητήσεις, ειδικότερα όταν αυτοί οι συνάδελφοι ήταν στην Ελλάδα».

«Ωστόσο, η Επιτροπή γράφει στον πρώην Επίτροπο Αβραμόπουλο για την απόκτηση περαιτέρω πληροφοριών σχετικά με το πώς σεβάστηκε τις προϋποθέσεις που ορίζονται για τη μετά-θητεία δραστηριότητά του και του ζητάμε επίσης να παρέχει πληροφορίες σχετικά με το πώς εκπροσώπησε αυτή την ΜΚΟ κατά τη διάρκεια μεταξύ της ημερομηνίας εξουσιοδότησης και το τέλος της περιόδου» που είχε υποχρέωση να δεσμεύεται από κανόνες της Επίτροπής προσέθεσε ο Ερίκ Μαμέρ.

