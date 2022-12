Κόσμος

Σουηδία: Αντιμέτωπη με συχνές διακοπές ρεύματος

Η κυβέρνηση της Σουηδίας προειδοποίησε σήμερα νοικοκυριά και εταιρείες να προετοιμαστούν για πιθανές διακοπές ρεύματος αυτόν τον χειμώνα, εν μέσω διακοπών λειτουργίας πυρηνικών αντιδραστήρων, χαμηλών θερμοκρασιών και έλλειψης ενέργειας στην Ευρώπη, αφού η Ρωσία μείωσε τις εξαγωγές φυσικού αερίου της.

«Ο κίνδυνος διακοπών είναι υπαρκτός και οι Σουηδοί πρέπει να προετοιμαστούν για αυτό», δήλωσε ο υπουργός Πολιτικής Άμυνας Καρλ-Όσκαρ Μπολίν σε συνέντευξη Τύπου. «Η Σουηδία δεν έχει βρεθεί ποτέ σε αυτήν την κατάσταση», είπε.

Οι τιμές ενέργειας στην Σκανδιναβία αυξήθηκαν φέτος εν μέσω φόβων ότι οι περικοπές στις εξαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη θα οδηγήσουν σε ελλείψεις και η σουηδική κυβέρνηση νωρίτερα αυτό το μήνα προέτρεψε τους πολίτες να καταναλώνουν λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια.

Σχέδια έκτακτης ανάγκης πρέπει να περιλαμβάνουν την πιθανότητα σύντομων αλλά και μεγαλύτερης διάρκειας διακοπών, διευκρίνισε ο υπουργός. «Αυτοί που υπό κανονικές συνθήκες μπορούν να φροντίσουν τον εαυτό τους, πρέπει επίσης να μπορούν να το κάνουν σε μια κρίση όπως μια διακοπή ρεύματος», είπε ο Μπολίν.Οι επίσημες συστάσεις περιλαμβάνουν τη διατήρηση ενός ραδιοφώνου με μπαταρία, φακών, εμφιαλωμένου νερού και φαγητού που είναι εύκολο στην προετοιμασία.

Σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας ηλεκτροδότησης, τα νοικοκυριά θα πρέπει να ορίσουν ένα δωμάτιο στο οποίο θα μπορεί να μείνει η οικογένεια για να διατηρείται η θερμότητα για μεγαλύτερη διάρκεια, συμπλήρωσε ο υπουργός. «Είναι καλύτερα να είμαστε προετοιμασμένοι, παρά όχι. Αυτό δεν είναι μια απόπειρα κινδυνολογίας», τόνισε ο Μπολίν.

Η σουηδική εταιρεία κοινής ωφελείας Vattenfall στις 2 Δεκεμβρίου ανακοίνωσε ότι ανέβαλε την επανεκκίνηση του πυρηνικού αντιδραστήρα της, Ringhals 4 για τις 23 Φεβρουαρίου, μια από τις πολλές διακοπές που έπληξαν την παροχή ρεύματος στη Σκανδιναβία.

Η σουηδική κυβέρνηση ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι ζήτησε από τον εθνικό φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας και τη ρυθμιστική αρχή ενέργειας της χώρας να εντείνουν το έργο τους για την ενίσχυση της ασφάλειας του ηλεκτρικού ρεύματος τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.

