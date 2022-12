Κοινωνία

Ποινική δίωξη σε στελέχη ΜΚΟ για εγκληματική οργάνωση

Με ποια αδικήματα κατηγορούνται ο διευθυντής του ΕΠΣΕ και ο ιδρυτής της Aegean Boat Report.



Ποινική δίωξη άσκησε η εισαγγελία της Κω εναντίον δυο στελεχών μη κυβερνητικών οργανώσεων.

Πρόκειται για τον Παναγιώτη Δημητρά διευθυντή του Ελληνικού Παρατηρητηρίου Συμφωνιών του Ελσίνκι αλλά και του Τόμι Όλσεν, ιδρυτή και διευθυντή της οργάνωσης Aegean Boat Report.

Σύμφωνα με την δικογραφία τα δύο στελέχη φέρεται να είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση προκειμένου να διευκολύνουν την παραμονή και διαμονή πολιτών τρίτων χωρών που εισέρχονται παράνομα στην Ελλάδα.

Φέρονται μάλιστα να διευκόλυναν και τις διαδικασίες προκειμένου να τους χορηγηθεί άσυλο

Η Aegean Boat Report πριν λίγο καιρό μάλιστα είχε αναδημοσιεύσει fake news της Άγκυρας με βάση τα οποία η Ελλάδα στρατικοποιεί τα ελληνικά νησιά.

