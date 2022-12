Πολιτική

Δημητρακόπουλος για Καϊλή: Αισθάνεται προδομένη από τον σύντροφό της

Τι δήλωσε ο δικηγόρος της μετά από την πολύωρη συνάντηση που είχε με την Ελληνίδα ευρωβουλευτή στις βελγικές φυλακές, όπου κρατείται.



Η Εύα Καϊλή αισθάνεται προδομένη από τον σύντροφό της, Φραντσέσκο Τζιόρτζι, τόνισε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος έπειτα από την πολύωρη συνάντηση που είχε με την Ελληνίδα ευρωβουλευτή στις βελγικές φυλακές, όπου κρατείται.

Τον εμπιστεύτηκε και την διέψευσε, πρόσθεσε ο δικηγόρος της Εύας Καϊλή, σημειώνοντας ότι η ευρωβουλευτής είναι «πάρα πολύ προβληματισμένη».

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος σημείωσε ότι αύριο είναι η ημέρα που κρίνεται η προσωπική ελευθερία της Εύας Καϊλή, υπογραμμίζοντας ότι καμία πρόβλεψη δεν είναι ασφαλής ως προς την απόφαση του δικαστηρίου για το εάν θα παραμείνει κρατούμενη ή θα αφεθεί ελεύθερη.

«Ένας άνθρωπος που έχει χάσει την ελευθερία του είναι δυστυχής. Και όταν έχει ένα παιδάκι δύο ετών, που τον περιμένει είναι δηλαδή ‘ορφανό’ γιατί και ο πατέρας είναι μέσα στη φυλακή, είναι περισσότερο δυστυχισμένος», τόνισε αναφερόμενος στην ψυχολογική κατάστασή της.

Σύμφωνα με τον κ. Δημητρακόπουλο, «είναι δύσκολα τα πράγματα» αλλά η υπεράσπισή της διαθέτει ισχυρά επιχειρήματα ώστε η Εύα Καϊλή να αφεθεί ελεύθερη. «Θα πολεμήσουμε», είπε και πρόσθεσε πως η ευρωβουλευτής δεν είναι ύποπτη φυγής ούτε έχει τη δυνατότητα να καταστρέψει τα αποδεικτικά στοιχεία. «Έχω αισιοδοξία», κατέληξε στην δήλωσή του ο δικηγόρος.

