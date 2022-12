Αθλητικά

ΆΕΚ: μεγάλη νίκη κόντρα στη Λαμία

Χωρίς "σπιρτάδα" η Ένωση, κατόρθωσε να πάρει τη νίκη απέναντι στη Λαμία.

Η ΑΕΚ κατάφερε να κάμψει την αντίσταση της Λαμίας την οποία νίκησε 3-0 στην OPAP Arena, πολύ πιο δύσκολα από ότι δείχνει το τελικό σκορ. Τα γκολ πέτυχαν οι Φαν Βέερτ (67', 90+4'), Γκαρσία (88') και έτσι η Ένωση μπήκε με το δεξί στην επανέναρξη του πρωταθλήματος (14η αγωνιστική) της Super League. Παράλληλα "ξόρκισε μία κατάρα" αφού είχε πολλά χρόνια να κερδίσει τον τελευταίο αγώνα της πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Η ΑΕΚ μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι και μόλις 78 δευτερόλεπτα μετά την έναρξη, έχασε κλασική ευκαιρία. Ο Πινέδα από ασίστ Ρότα βρέθηκε σε θέση βολής στο ύψος του πέναλτι, αλλά απέκρουσε ο Σαρανοφ.

Το πρώτο ημίχρονο ήταν μονόλογος για τους γηπεδούχους κάτι που αναμενόταν άλλωστε, αφού στις πέντε αναμετρήσεις μεταξύ των δύο ομάδων η ΑΕΚ έχει ισάριθμες νίκες με 10-0 τέρματα. Η Λαμία παρέμενε στο παιχνίδι όσο άντεχε ο τερματοφύλακας της, καθώς ο Σαράνοφ είπε "όχι" και στο σουτ του Μάνταλου στο 10' και στην κεφάλια του Γκαρσία στο 34'.

Η Λαμία βγήκε λίγες φορές με αξιώσεις στην επίθεση, αλλά σε μία από αυτές απείλησε άμεσα με το πλασέ του Τζανδάρη να περνάει ελάχιστα άουτ από το αριστερό δοκάρι του Αθανασιάδη στο 44'.

Γενικά στο πρώτο ημίχρονο η ΑΕΚ δεν είχε εκείνη την "σπιρτάδα" που μας έχει συνηθίσει στις πρώτες 13 αγωνιστικές του πρωταθλήματος. Σίγουρα έπαιξαν ρόλο και πολλές απουσίες, όμως μην ξεχνάμε ότι έπαιζε με μία εκ των ουραγών του πρωταθλήματος που μάχεται για να αποφύγει τον υποβιβασμό.

Έτσι το ημίχρονο ολοκληρώθηκε και ο Αλμέιδα είχε μπροστά του μία ιδιαίτερη συνθήκη. Έπρεπε να βρει τρόπο να αφυπνίσει την ομάδα του, αλλά στον πάγκο δεν είχε πάρα ελάχιστες εναλλακτικές που θα μπορούσαν να το πετύχουν αυτό.

Στο 54' ξανά ο Σαρανοφ νίκησε τον Αραούχο, ενώ η ομάδα της Φθιώτιδας αμυνόταν εξαιρετικά με κορυφαίους τους Αντέτζο, Κορνέζο, Σιμόν και Σλίβκα.

Όπως ήταν αναμενόμενο λίγο μετά τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα ήρθε και η πρώτη κίνηση από τον Αλμέιδα με τον Τομ Φαν Βέερτ να περνάει στο αγωνιστικό χώρο. Ολλανδός πήγε στην κορυφή της επίθεσης μαζί με τον Αραούχο και ο Γκαρσία μετατοπίστηκε δεξιά.

Πράγματι ο πρώτος σκόρερ του περσινού πρωταθλήματος ήταν αυτός που έδωσε τη λύση. Από σέντρα του Μάνταλου από δεξιά ο Φαν Βέερτ έπιασε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα ανοίγοντας το σκορ στο 67'.

Το 2-0 πέτυχε στο 88ο ο Λιβάι Γκαρσία που εκμεταλλεύτηκε βαθιά μπαλιά του Φαν Βέερτ αλλά και τη λάθος εκτίμηση του Κορνέζου. Στο τέταρτο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων ο Φαν Βέερτ διαμόρφωσε με κεφαλιά το τελικό σκορ, ήταν αναμφισβήτητα το πρόσωπο του αγώνα και συνδύασε με τον καλύτερο τρόπο το ντεμπούτο του στο πρωτάθλημα με την καινούργια του ομάδα.

Διαιτητής: Μανούχος

Κίτρινες: Γιόνσον, Ρότα, Σιμάνσκι - Μανούσος, Μπεχαράνο, Σαράνοφ

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Αθανασιάδης, Ρότα, Μήτογλου, Μουκουντί, Χατζισαφί, Σιμάνσκι (62' Φαν Βέερτ), Γιόνσον, Πινέδα, Μάνταλος (87' Γαλανόπουλος), Γκαρσία (90+1' Χριστόπουλος), Αραούχο

ΛΑΜΙΑ (Σάββας Παντελίδης): Σαράνοφ, Αντέτζο, Κορνέζος, Σιμόν, Γκοράνοφ (84' Σαραμαντάς), Τζανδάρης, Σλίβκα (72' Ντε Βινσέντι), Μπεχαράνο (79' Μπάμπης), Τσιλούλης, Νούνιες (84' Μποάκιε), Μανούσος (72' Γιακουμάκης)

