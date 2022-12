Κοινωνία

Πισπιρίγκου - Κούγιας στον ΑΝΤ1: Ακραία δικαστική πλάνη, είμαι βέβαιος ότι είναι αθώα (βίντεο)

Αιχμές από τον συνήγορο της Ρούλας Πισπιρίγκου κατά της ανακρίτριας και ιατροδικαστών. Η απάντηση στον Γρηγόρη Λέων μετά τις δηλώσεις του στον ΑΝΤ1.



Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου μίλησε ο συνήγορος της Ρούλας Πισπιρίγκου Αλέξης Κούγιας μετά την κατάθεση αίτησης για εξαίρεση της 35ης τακτικής ανακρίτριας Αθηνών από την υπόθεση και την αναβολή της απολογίας της κατηγορούμενης.

Παράλληλα, ο Αλέξης Κούγιας εξαπέλυσε εκ νέου «πυρά» κατά του ιατροδικαστή Γρηγόρη Λέων, ο οποίος επίσης μίλησε στο δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Ο Αλέξης Κούγιας απαντώντας στην αιχμή που άφησε νωρίτερα ο Γρηγόρης Λέων λέγοντας ότι είναι ο τέταρτος δικηγόρος που ανέλαβε την Ρούλα Πισπιρίγκου, είπε ότι είναι ο 4ος που την ανέλαβε γιατί «οι προηγούμενοι τρεις είχαν διοριστεί από τηλεοπτική εκπομπή» και ότι «δεν έκαναν τίποτα άλλο από το να βγαίνουν σε εκπομπές».

Ο κ. Κούγιας μιλώντας για την υπόθεση υπογράμμισε ότι πρόκειται για την μεγαλύτερη δικαστική πλάνη που έχει υπάρξει, σημειώνοντας ότι η κατηγορούμενη έχει καταστεί ένοχη μέσα από τηλεοπτικές εκπομπές.

Σχετικά με το αίτημα που κατέθεσε για εξαίρεση της ανακρίτριας σημείωσε πως το έκανε γιατί η συγκεκριμένη ανακρίτρια, αφήνοντας και αιχμές προς το πρόσωπό της, όπως είπε επί μήνες δεν έκανε καμία αντικειμενική ανακριτική πράξη. Πρόσθεσε ακόμα ότι η ανακρίτρια τόσο καιρό «έπρεπε να είχε κάνει αυτά που έκανε τις δυο τελευταίες ημέρες», αλλά έκανε τα μισά σύμφωνα με τον κ. Κούγια.

Ο Αλέξης Κούγιας αναφέρθηκε σε συγκεκριμένους ιατροδικαστές τους οποίους, όπως είπε θα έπρεπε να είχε καλέσει η ανακρίτρια, καθώς και ιατροδικαστές με ειδικές γνώσεις, κάτι που όπως υποστηρίζει ο κ. Κούγιας δεν έγινε

Παράλληλα, άφησε αιχμές και για τους κ.κ. Καρακούκη και Καλογρηά, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αυτοδιορίστηκαν.

Τέλος, ο κ. Κούγιας τόνισε ότι είναι βέβαιος ότι η Ρούλα Πισπιρίγκου είναι αθώα.

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου μίλησε λίγο νωρίτερα και ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τον Αλέξη Κούγια ο κ. Λέων είπε χαρακτηριστικά ότι «ο 4ος κατά σειρά συνήγορος της κατηγορουμένης έχει δικαίωμα να ασκήσει όποιο νόμιμο δικαίωμα θεωρεί ότι έχει».

Στην συνέχεια μιλώντας για την υπόθεση ανέφερε ότι «δεν βλέπω κάποια καινούργια ιατροδικαστική εκτίμηση η οποία να χρίζει περαιτέρω συζήτησης» και πρόσθεσε ότι «η ιατροδικαστική δεν είναι ποδόσφαιρο».

«Έχει ευρήματα και στοιχεία που καταλήγουν σε ασφαλή στοιχεία θανάτου κάθε φορά», σημείωσε, ενώ έκανε λόγο και για έντονο δημόσιο διάλογο ο οποίος όπως είπε έχει παρεκτραπεί και ιατροδικαστές βάλλονται συστηματικά και αδίκως.

