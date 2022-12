Πολιτική

Ελληνοτουρκικά: μπαράζ τουρκικών παραβιάσεων από οπλισμένα F-16

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

Σε νέο μπαράζ υπερπτήσεων, προέβη η Άγκυρα την Τετάρτη, προκαλώντας για ακόμη μία φορά με παραβιάσεις στον ελληνικό εναέριο χώρο.

Πιο συγκεκριμένα, την Τετάρτη, τουρκικά μαχητικά σε σχηματισμούς πραγματοποίησαν δεκάδες παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου, εκ των οποίων οι δέκα εξελίχθηκαν σε αερομαχίες (εμπλοκές).

Συνολικά 25 τουρκικά αεροσκάφη, 9 ζεύγη F-16 και μία τετράδα F-16 σε σχηματισμούς, εκ των τα οποίων τα 20 ήταν οπλισμένα, καθώς και 3 UAV, παραβίασαν σε 90 περιπτώσεις τον ελληνικό εναέριο χώρο, ενώ καταγράφηκαν και 16 παραβάσεις του FIR Αθηνών.

Τα ανωτέρω Α/Φ αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

Ειδήσεις σήμερα:

Μπάιντεν - Ζελένσκι: Συνάντηση στον Λευκό Οίκο (εικόνες)

Ηλιούπολη - εισαγγελέας: απαλλαγή των κατηγορουμένων για μαστροπεία και βιασμό της 19χρονης

Θεσσαλονίκη - μητροκτονία: ομολόγησε ο γιος