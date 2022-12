Οικονομία

Φοροδιαφυγή: Καφετέρια “ξέχασε” να δηλώσει έσοδα 1,45 εκατ. ευρώ

Στην «τσιμπίδα» της ΑΑΔΕ 65 επιχειρήσεις εστίασης. Συνολικά διαπιστώθηκε φοροδιαφυγή άνω των 14 εκατ. ευρώ.



Ακόμα 65 επιχειρήσεις, από τον κλάδο της εστίασης, βρέθηκαν από τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ να φοροδιαφεύγουν, μέσω πωλήσεων στις πλατφόρμες παραγγελιοληψίας, για τις οποίες είτε δεν έκοβαν αποδείξεις, είτε δεν τις κατέγραφαν στις φορολογικές τους δηλώσεις.

Η συνεργασία με τις πλατφόρμες delivery και η ανάλυση αυτών μέσω του ειδικού αλγορίθμου της ΑΑΔΕ, οδήγησαν στον εντοπισμό αποκλίσεων μεταξύ των ποσών των παραγγελιών και των επισήμως δηλωθέντων στην Εφορία.

Οι Ελεγκτές εντόπισαν 65 επιχειρήσεις, με αδήλωτες πωλήσεις άνω των 14 εκατ. ευρώ. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι 23 σημαντικότερες περιπτώσεις:

1. Καφετέρια στην Κρήτη, για τις χρήσεις 2019 έως 2020, διαπιστώθηκε να μην έχει υποβάλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ, αποκρύπτοντας έσοδα 1,45 εκατ. ευρώ.

2. Σε εστιατόριο στον Κεντρικό τομέα Αθηνών, για τις χρήσεις 2019 έως 2021, διαπιστώθηκε η μη έκδοση 91.300 φορολογικών στοιχείων συνολικής καθαρής αξίας 685.000 ευρώ.

3. Σε κρεπερί στην Ήπειρο, για τις χρήσεις 2017 έως 2019, διαπιστώθηκε η μη έκδοση 92.800 φορολογικών στοιχείων, αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη 400.000 ευρώ.

4. Σε κρεπερί στη Θεσσαλία, για τις χρήσεις 2018 έως 2020, διαπιστώθηκε η μη έκδοση 40.400 φορολογικών στοιχείων, αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη ύψους 285.000 ευρώ.

5. Σε αναψυκτήριο στη Θεσσαλονίκη, για τις χρήσεις 2018 έως 2020, διαπιστώθηκε η μη έκδοση 42.500 φορολογικών στοιχείων με συνολικό ύψος αποκρυβείσας ύλης 275.000 ευρώ.

6. Σε πιτσαρία στη Μαγνησία, για τις χρήσεις 2018 έως 2020, διαπιστώθηκε η μη έκδοση σε 20.300 περιπτώσεις, συνολικού ύψους αποκρυβείσας ύλης 211.000 ευρώ.

7. Σε αναψυκτήριο στον Νότιο τομέα Αθηνών, για τις χρήσεις 2019 έως 2021, διαπιστώθηκε η μη έκδοση 62.350 φορολογικών στοιχείων συνολικής αξίας 200.000 ευρώ.

8. Σε εστιατόριο στην Αχαΐα, για τις χρήσεις 2017 έως 2019, διαπιστώθηκε η μη έκδοση απροσδιόριστου πλήθους φορολογικών στοιχείων με συνολικό ύψος αποκρυβείσας ύλης 180.000 ευρώ.

9. Σε εστιατόριο στην Αχαΐα, για τις χρήσεις 2017 έως 2019, διαπιστώθηκε η μη έκδοση φορολογικών στοιχείων σε 27.550 περιπτώσεις με συνολικό ύψος αποκρυβείσας ύλης 185.000 ευρώ.

10. Σε μαγειρείο στη Θεσσαλονίκη, για τις χρήσεις 2019 έως 2022, διαπιστώθηκε η μη έκδοση φορολογικών στοιχείων σε 9.000 περιπτώσεις με συνολικό ύψος αποκρυβείσας ύλης 170.000 ευρώ.

11. Σε εστιατόριο στην Αχαΐα, για τις χρήσεις 2017 έως 2019, διαπιστώθηκε η μη έκδοση φορολογικών στοιχείων σε 38.700 περιπτώσεις συνολικού ύψους αποκρυβείσας ύλης 165.000 ευρώ.

12. Σε εστιατόριο στην Αχαΐα, για τις χρήσεις 2017 έως 2020, διαπιστώθηκε η μη έκδοση φορολογικών στοιχείων σε 20.000 περιπτώσεις συνολικού ύψους αποκρυβείσας ύλης 160.000 ευρώ.

13. Σε εστιατόριο στην Αχαΐα, για τις χρήσεις 2017 έως 2020, διαπιστώθηκε η μη έκδοση 3.400 φορολογικών στοιχείων, αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη ύψους 140.000 ευρώ.

14. Σε καφετέρια στα Ιωάννινα, για τις χρήσεις 2017 έως 2018, διαπιστώθηκε η μη έκδοση 730 φορολογικών στοιχείων, αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη ύψους 100.000 ευρώ.

15. Ετερόρρυθμη εταιρεία στην Αθήνα με αντικείμενο εργασιών την παροχή υπηρεσιών εστίασης, διαπιστώθηκε ότι κατά τις χρήσεις 2016 έως και 2019 δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία εσόδων σε 40.400 περιπτώσεις, συνολικής καθαρής αξίας 318.000 ευρώ.

16. Ετερόρρυθμη εταιρεία στην Αθήνα με αντικείμενο δραστηριότητας παροχή υπηρεσιών εστίασης, διαπιστώθηκε, ότι υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ για τα έτη 2020 έως 2021, αποκρύπτοντας φορολογητέα έσοδα ύψους 940.000 ευρώ.

17. Ατομική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη, με αντικείμενο δραστηριότητας καφέ και μικρογεύματα, διαπιστώθηκε ότι για τα έτη 2018 έως και 2019, δεν εξέδωσε 101.300 φορολογικά στοιχεία, καθαρής αξίας 540.000 ευρώ.

18. Ατομική επιχείρηση στην Αθήνα με αντικείμενο δραστηριότητας την παροχή υπηρεσιών εστίασης, διαπιστώθηκε ότι για τα έτη 2018 έως και 2019, δεν υπέβαλε δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, αποκρύπτοντας φορολογητέα εισοδήματα ύψους 350.000 ευρώ.

19. Ατομική επιχείρηση με έδρα στη Θεσσαλονίκη και αντικείμενο δραστηριότητας παροχής υπηρεσιών εστίασης, κατά τα έτη 2019-2021, δεν εξέδωσε 12.900 φορολογικά στοιχεία. Η καθαρή αξία των εν λόγω στοιχείων ανήλθε σε 125.000 ευρώ.

20. Ατομική επιχείρηση με έδρα στην Πάτρα και αντικείμενο δραστηριότητας υπηρεσίες που παρέχονται από αναψυκτήριο (κέντρο διασκέδασης), κατά τα έτη 2017-2020, δεν εξέδωσε 54.700 φορολογικά στοιχεία. Η καθαρή αξία των εν λόγω στοιχείων ανήλθε σε 295.000 ευρώ.

21. Ομόρρυθμη εταιρεία με έδρα στην Κόρινθο και αντικείμενο δραστηριότητας υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια, κατά τα έτη 2016-2021, δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία. Η καθαρή αξία των εν λόγω στοιχείων ανήλθε σε 950.000 ευρώ.

22. Ιδιωτική κεφαλαιουχική επιχείρηση με έδρα στα Χανιά και αντικείμενο δραστηριότητας παροχή υπηρεσιών εστίασης, κατά τα έτη 2018-2020, δεν εξέδωσε 137.000 φορολογικά στοιχεία. Η καθαρή αξία των εν λόγω στοιχείων ανήλθε σε 1.090.000 ευρώ.

23. Ατομική επιχείρηση με αντικείμενο εργασιών αναψυκτήριο και έδρα στην Αθήνα, κατά τα έτη 2018-2020, δεν εξέδωσε 133.000 φορολογικά στοιχεία, καθαρής αξίας 535.000 ευρώ.

Οι έρευνες θα συνεχιστούν και το 2023, καθώς υπάρχει πληθώρα στοχευμένων υποθέσεων σε εξέλιξη.

