Ιωνικός - Παναθηναϊκός: “κάηκε” στο φινάλε το “τριφύλλι”

Αν και ο Παναθηναϊκός είχε τα "ηνία" κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού με τον Ιωνικό, οι δύο ομάδες μοιράστηκαν από έναν βαθμό.

Ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός έπαιξε με τη «φωτιά» απέναντι στον ουραγό Ιωνικό κι εντέλει... κάηκε στο φινάλε, με την ομάδα της Νίκαιας να ισοφαρίζει στο 84ο λεπτό με τον Άοσμαν το γκολ του Μπερνάρ και να φτάνει στο ισόπαλο 1-1, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Super League, παίρνοντας έναν πολύτιμο βαθμό στην προσπάθεια που κάνει για να παραμείνει στην κατηγορία. Δεύτερη ισοπαλία στο πρωτάθλημα για τους «πράσινους», που είδαν την απόστασή τους απ’ την ΑΕΚ να μειώνεται στους 6 βαθμούς στην εκκίνηση του β‘ γύρου της Λίγκας, με το πρωτάθλημα να ξαναπαίρνει «φωτιά».

Ο Παναθηναϊκός επιχείρησε να πάρει απ’ τη αρχή τα ηνία του αγώνα και προσέγγισαν πρώτοι την περιοχή του Ιωνικού, όμως στο 3ο λεπτό, ο Ρομαό «μπλόκαρε» το σουτ του Χουάνκαρ από πλάγια αριστερά.

Στο 8’ ο Άοσμαν βρήκε χώρο έξω απ’ την περιοχή και σούταρε πάνω απ’ τα δοκάρια του Μπρινιόλι, ενώ στο 14’ ο Παναθηναϊκός πήρε το προβάδισμα στο σκορ. Από διώξιμο του Χουάνκαρ με το γόνατο, ο Ιωαννίδης κατέβασε την μπάλα, μπήκε στην περιοχή και πλάσαρε, ο Χουτεσιώτης απέκρουσε ασθενώς κι ο Μπερνάρ παίρνοντας το «ριμπάουντ», έκανε το 1-0 για τον Παναθηναϊκό. Αυτό ήταν το πρώτο γκολ του Βραζιλιάνου μεσοεπιθετικού με τη φανέλα των «πράσινων».

Δύο λεπτά αργότερα (16’) από ωραία αντεπίθεση του Παναθηναϊκού και χαμηλή σέντρα του Μπερνάρ προς τον Παλάσιος, ο Αργεντινός από τα πέντε μέτρα σούταρε στο αριστερό δοκάρι του Χουτεσιώτη.

Στο 34’ οι «πράσινοι» πλησίασαν ξανά στο γκολ με ένα καλοχτυπημένο φάουλ του Μπερνάρ που «έξυσε» το δεξί δοκάρι της εστίας του Ιωνικού, ενώ στο 44’ από σέντρα του Σάκιτς, ο Μάντζης έπιασε πιεζόμενος την κεφαλιά στο πίσω δοκάρι, αλλά σημάδεψε πολύ πάνω απ’ τα δοκάρια.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός μπήκε λίγο πιο «νωθρά» στον αγώνα, όμως ξανά ήταν εκείνος που έχασε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο 58’ με τον Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος υποδέχθηκε ωραία την μπάλα, μπήκε στην περιοχή κι εκτέλεσε, αλλά ο Χουτεσιώτης έδιωξε με τα πόδια σε κόρνερ.

Στο 66’ οι παίκτες του Παναθηναϊκού κυκλοφόρησαν εξαιρετικά την μπάλα, με τον Μπερνάρ να βγάζει πολύ ωραία κάθετη πάσα στον Τσέριν, όμως το πλασέ του Σλοβένου μέσου με το αριστερό, «έβγαλε» με εξαιρετική επέμβαση ο Χουτεσιώτης.

Πέντε λεπτά αργότερα (71’) ο Άοσμαν βρήκε λίγο χώρο έξω απ’ την περιοχή και σούταρε με τη μία, με την μπάλα να φεύγει ελάχιστα άουτ από το δεξί δοκάρι του Μπρινιόλι, ενώ στο 80’ ο Παναθηναϊκός έχασε τεράστια ευκαιρία όταν ο Μπερνάρ έκλεψε την μπάλα, έβγαλε άλλη μία ασίστ στον Σπόραρ, ο οποίος πέρασε τον Χουτεσιώτη, όμως το πλασέ του στην κενή εστία κόπηκε από τον Σόουζα.

Στο 84’ ο Ιωνικός «τιμώρησε» τις πολλές χαμένες ευκαιρίες του Παναθηναϊκού. Ο Μασάς έκανε εντυπωσιακή ενέργεια από τα δεξιά, πέρασε τον αντίπαλό του και σέρβιρε προς τον Άοσμαν, ο οποίος πλάσαρε με το αριστερό και ισοφάρισε σε 1-1.

Διαιτητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)

Κίτρινες: Αντούνες, Μάντζης - Φ. Ιωαννίδης, Σάρλια

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΙΩΝΙΚΟΣ (Δημήτρης Σπανός): Χουτεσιώτης, Μύγας, Ρομαό, Σόουζα, Σάκιτς, Τσίμπσαχ, Αντούνες, Λοβέρα (75’ Μασάς), Άοσμαν (90’+5’ Πογκοσιάν), Φαντιγκά (87’ Ελευθεριάδης), Μάντζης (87’ Ν. Ιωαννίδης).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Μπρινιόλι, Κώτσιρας, Σάρλια, Μάγκνουσον, Χουάνκαρ, Ρουμπέν, Τσέριν, Βαγιαννίδης (59’ Κουρμπέλης), Μπερνάρ, Παλάσιος, Φ Ιωαννίδης (70’ Σπόραρ).

