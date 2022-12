Κόσμος

Rafale: Η Κολομβία διαπραγματεύεται την αγορά μαχητικών από τη Γαλλία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η κυβέρνηση προεπέλεξε την προσφορά των Γάλλων κόστους 3 δισ. ευρώ, αφού μελέτησε τις δύο ανταγωνιστικές των σουηδικών Gripen και των αμερικανικών F-16. Η ανακοίνωση της κολομβιανής προεδρίας.

Η Κολομβία διαπραγματεύεται την αγορά μαχητικών Rafale της γαλλικής βιομηχανίας Dassault προς αντικατάσταση των ισραηλινών καταδιωκτικών Kfir της Πολεμικής Αεροπορίας της, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη η κολομβιανή προεδρία.

Η κυβέρνηση «προεπέλεξε την προσφορά της γαλλικής κυβέρνησης όσον αφορά την πώληση 16 Ραφάλ», αφού μελέτησε αυτήν και δύο ανταγωνιστικές για την αγορά είτε σουηδικών Gripen είτε αμερικανικών F-16, εξήγησε η προεδρία στην ανακοίνωσή της.

«Δεν έχουν υπογραφτεί συμβάσεις, πρόκειται για προκαταρκτική διαπραγμάτευση» έπειτα από την προσφορά για την πώληση που θα έχει κόστος 15 δισεκατομμύρια πέσος, ή περίπου τρία δισεκατομμύρια ευρώ, συνεχίζει το κείμενο.

Τα Ραφάλ αντιπροσωπεύουν «την καλύτερη επιλογή για τη χώρα σε όρους τιμής, αποτελεσματικότητας και λειτουργικότητας», αναφέρεται στην ανακοίνωση της προεδρίας της Κολομβίας. «Μια ώρα πτήσης του Ραφάλ στοιχίζει σχεδόν 30% λιγότερο από μια ώρα πτήσης του Κφιρ», εξηγείται.

Προτού αναλάβει την εξουσία, τον Αύγουστο, ο νέος πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο, ο πρώτος που ανήκει στην αριστερά στην ιστορία της Κολομβίας, δήλωνε πως εναντιωνόταν στην αγορά νέων μαχητικών.

Η προεδρία επισήμανε χθες πως η αγορά των αεροσκαφών δεν θα χρηματοδοτηθεί από τη φορολογική μεταρρύθμιση. Το εμβληματικό σχέδιο του κ. Πέτρο, που εγκρίθηκε στα τέλη Νοεμβρίου από το Κογκρέσο της Κολομβίας, προβλέπει υψηλότερη φορολογία για τους πλουσιότερους και για τον πετρελαϊκό τομέα.

Η πληρωμή για την απόκτηση των νέων αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας της Κολομβίας θα αρχίσει «έπειτα από πέντε χρόνια, προκειμένου να μη θυσιαστούν κοινωνικές δαπάνες», υπογράμμισε η προεδρία.

Ειδήσεις σήμερα:

Ζελένσκι στο Κογκρέσο: Η βοήθεια από τις ΗΠΑ είναι “επένδυση” κι όχι “ελεημοσύνη”

Rapid test δωρεάν την Πέμπτη σε 180 σημεία

Καιρός: Αραιή συννεφιά και άνοδος της θερμοκρασίας την Πέμπτη