BCL: Τα ζευγάρια του Play-In και η φάση των “16”

Τα 8 ζευγάρια στο Play-In του Basketball Champions League, αλλά και τους ομίλους στους οποίους θα μπουν ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Περιστέρι bwin αν πάρουν την πρόκριση από τις best-of-three σειρές.

Οι αγώνες Play-In που θα καθορίσουν τις ομάδες που θα προκριθούν στη φάση των «16» του Basketball Champions League επιβεβαιώθηκαν το βράδυ της Τετάρτης (21/12), μετά την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου.

Οι 16 ομάδες που τερμάτισαν στη δεύτερη ή στην τρίτη θέση στους ομίλους τους θα αγωνιστούν σε σειρά best of three, με αυτές που κατέλαβαν τη δεύτερη θέση να έχουν το πλεονέκτημα της έδρας.

Την απευθείας πρόκριση στους «16» πήραν οι ομάδες που κατέλαβαν την πρώτη θέση του ομίλου τους (Στρασμπούρ, Χάποελ Ιερουσαλήμ, Βόννη, Μανρέσα, Μάλαγα, Γαλατασαράι, Μπιλμπάο, Τενερίφη).

Αναλυτικά τα ζευγάρια του Play-In:

Μούρθια (Ισπανία)-Πινάρ Καρσίγιακα (Τουρκία)

ΑΕΚ (ΕΛΛΑΔΑ)-Τόφας Μπούρσα (Τουρκία)

Χαποέλ Χολόν (Ισραήλ)-Ιγκοκέα (Βοσνία/Ερζεγοβίνη)

Μπαχτσεσεχίρ (Τουρκία)-Οστάνδη (Βέλγιο)

Λούντβιγκσμπουργκ (Γερμανία)-Λιμόζ (Γαλλία)

Μπενφίκα (Πορτογαλία)-Νταρουσάφακα (Τουρκία)

Ντιζόν (Γαλλία)-Περιστέρι (ΕΛΛΑΔΑ)

Ρίτας Βίλνιους (Λιθουανία)-ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ)

Οι 1οι αγώνες θα διεξαχθούν στις 3-4 Ιανουαρίου και οι 2οι στις 10-11 Ιανουαρίου. Όποια σειρά είναι ισόπαλη 1-1 μετά τις δύο πρώτες αναμετρήσεις θα παλέψει για την πρόκριση στις 17-18 Ιανουαρίου.

Στη φάση των «16» θα δημιουργηθούν τέσσερις νέοι όμιλοι, με κάθε ομάδα να αντιμετωπίζει τις υπόλοιπες τρεις εντός κι εκτός έδρας. Η αρχή θα γίνει στις 24 Ιανουαρίου. Οι δύο πρώτες κάθε ομίλου θα προκριθούν στα προημιτελικά.

Αναλυτικά:

9ος όμιλος: Στρασμπούρ, Χάποελ Ιερουσαλήμ, Χάποελ Χολόν ή Ιγκοκέα, Ντιζόν ή Περιστέρι

10ος όμιλος: Βόννη, Μανρέσα, Μπαχτσεσεχίρ ή Οστάνδη, Ρίτας ή ΠΑΟΚ

11ος όμιλος: Μάλαγα, Γαλατασαράι, ΑΕΚ ή Τόφας, Λούντβιχσμπουργκ ή Λιμόζ

12ος όμιλος: Μπιλμπάο, Τενερίφη, Μούρθια ή Καρσίγιακα, Μπενφίκα ή Νταρουσάφακα