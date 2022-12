Πολιτική

“Qatar Gate” - Εύα Καϊλή: Αποφασίζεται η προφυλάκισή της ή μη

Η Εύα Καϊλή μαθαίνει σήμερα το αν θα παραμείνει στη φυλακή για το «Qatar Gate». Τι θα κρίνει την απόφαση του Εισαγγελέα για την προφυλάκισής της ή μη. Τι θα γίνει με την κόρη της.

Σήμερα αναμένεται να αποφασίσουν οι δικαστικές αρχές αν η Εύα Καϊλή θα παραμείνει κρατούμενη στις φυλακές του Χάρεν στις Βρυξέλλες ή όχι, για τις κατηγορίες για το Qatar Gate, υπόθεση που οδήγησε στην απαλλαγή της από τα καθήκοντα της αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η ακροαματική διαδικασία κεκλεισμένων των θυρών στις Βρυξέλλες ξεκινά στις 09:00 (τοπική ώρα· στις 10:00 ώρα Ελλάδας) και η απόφαση αναμένεται εντός της ημέρας.

Το πολύκροτο σκάνδαλο συντάραξε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και προκάλεσε εντάσεις στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Κατάρ. Η κυρία Καϊλή κατηγορείται πως ήταν μέρος της τετράδας των υπόπτων που έχουν προφυλακιστεί και αντιμετωπίζουν κατηγορίες για «διαφθορά», ότι ανήκαν «σε εγκληματική οργάνωση», προχώρησαν σε «νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα».

Τη 14η Δεκεμβρίου η βελγική δικαιοσύνη διέταξε να παραμείνουν προφυλακισμένοι ο Φραντσέσκο Τζόρτζι —ο σύντροφος της Εύας Καϊλή— και ο πρώην ευρωβουλευτής Πιερ Αντόνιο Παντσέρι, που θεωρείται πρόσωπο-κλειδί της υπόθεσης.

Λίγες ώρες πριν την απολογία της ο συνήγορός της Μιχάλης Δημητρακόπουλος έκανε μία αποκλεισιτκή δήλωση στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Καλημέρα Ελλάδα".

Δημητρακόπουλος για Καϊλή: Αισθάνεται προδομένη από τον σύντροφό της

Την Ελληνίδα Ευρωβουλευτή είδαν χθες Τετάρτης στις Βρυξέλλες οι δικηγόροι της και όπως ανέφεραν συνάντησαν έναν άνθρωπο δυστυχισμένο που ανησυχεί για την δίχρονη κόρη της, την οποία δεν έχει δει καθόλου όλες αυτές τις ημέρες, καθώς η μόνη επίσκεψη που έχει δεχτεί στις φυλακές του Χάρεν είναι από τον πατέρα της.

Η Εύα Καϊλή αισθάνεται προδομένη από τον σύντροφό της, Φραντσέσκο Τζιόρτζι, τόνισε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος έπειτα από την πολύωρη συνάντηση που είχε με την Ελληνίδα ευρωβουλευτή στις βελγικές φυλακές, όπου κρατείται.

Τον εμπιστεύτηκε και την διέψευσε, πρόσθεσε ο δικηγόρος της Εύας Καϊλή, σημειώνοντας ότι η ευρωβουλευτής είναι «πάρα πολύ προβληματισμένη»

Tι θα γίνει με την κόρη της Εύας Καϊλή

Η Εύα Καϊλή ζητά να αποφυλακιστεί και ένα από τα βασικά επιχειρήματά της είναι ότι θα πρέπει να μεγαλώσει το παιδί της, ενώ υποστηρίζει ότι δεν είχε καμιά ανάμειξη με την υπόθεση. Ωστόσο, οι αρχές του Βελγίου έχουν απάντηση στο επιχείρημα της Καϊλή, καθώς είθισται στις φυλακές του Χάρεν οι κρατούμενες να έχουν μαζί τα παιδιά τους.

Πέντε ειδικά διαμορφωμένα υπνοδωμάτια μπορούν να φιλοξενήσουν τις μητέρες με τα μωρά τους ενώ οι υπερσύγχρονες φυλακές διαθέτουν εσωτερικό και εξωτερικό παιχνιδότοπο αλλά και έναν μικρό κήπο.

Τι θα κρίνει την απόφαση του Εισαγγελέα για την προφυλάκιση ή μη της Εύας Καιλή

Ο δικηγόρος Αθηνών και Ζυρίχης κ. Ηλίας Μπίσιας μιλώντας στην εκπομπή Καλημέρα Ελλάδα", αρχικά είπε ότι η "κυρία Καϊλη δεν θα εμφανιστεί ενώπιον του εισαγγελέα, αλλά ενώπιον του αρμοδίου δικαστικού συμβουλίου" και πρόσθεσε ότι "πρόκειται για τρεις δικαστές, οι οποίοι θα αποφανθούν για το αν η προσωρινή κράτηση, δηλαδή αν το ένταλμα που εξεδώθη εναντίον της, είναι σύνωμο".

Επεσήμανε ότι "θα κριθούν τρεις βασικές προϋποθέσεις. Πρώτον, εάν πράγματι η εμπλοκή της στα ερευνώμενα αδικήματα είναι τόσο σημαντική , όσο επιβάλλεται για να στερηθεί την ελευθερία της, δεύτερον εάν είναι ύποπτη φυγής, εάν είναι ύποπτη να τελέσει νέα αδικήματα και τρίτον και σημαντικότερο εάν υπάρχει περίπτωση εάν αφεθεί ελεύθερη να συσκοτιστεί, να αλλοοιωθούν δηλαδή οι αποδείξεις της διαδικασίας, το οποίο θα είναι και το απολύτως καθοριστικό της σημερινής ημέρας. Οι δικαστές αφού ακούσουν τον ανακριτή, ο οποίος είναι και ο ρυθμιστής της διαδικασίας θα αποφανθούν αν υπάρχει κίνδυνος συσκότισης της αποδεικτικής διαδικασίας".

Τέλος, είπε πως εάν η απόφαση σήμερα είναι παράταση της προσωρινής κράτησης η ίδια αυτή απόφαση θα ελεγχθεί εκ νέου από το ίδιο δικαστικοό συμβούλιο σε ένα μήνα από σήμερα. Ωστόσο, έχει το αναφέρετο δικαίωμα να προσφύγει στο δευτεροβάθμιο δικαστικό συμβούλιο .

