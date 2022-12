Κόσμος

Ινδία – τροχαίο δυστύχημα: Τραγωδία με σχολικό λεωφορείο

Διψήφιος ο αριθμός των θυμάτων, με τις Αρχές να εκφράζουν ανησυχίες ότι θα αυξηθεί.

Σε τραγωδία εξελίχθηκε η εκδρομή μαθητών στο κρατίδιο Μανιπούρ της βορειοανατολικής Ινδίας, όταν ένα από τα δύο λεωφορεία που είχαν αναχωρήσει από σχολείο της πόλης Τουμπάλ κατέληξε σε γκρεμό.

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι - εκ των οποίων οκτώ παιδιά - έχασαν τη ζωή τους και οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σε επαρχιακή οδό όταν, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, ο οδηγός ενός εκ των δύο λεωφορείων έχασε τον έλεγχο, το όχημα βγήκε από τον δρόμο σε μια απότομη στροφή και έπεσε σε γκρεμό.

Διασώστες απεγκλώβισαν δεκάδες παιδιά από το στραπατσαρισμένο λεωφορείο και ορισμένα νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Συγκλονισμένος ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι εξέφρασε μέσω Twitter την οδύνη του για το πολύνεκρο τροχαίο, ευχόμενος ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.

