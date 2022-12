Τεχνολογία - Επιστήμη

NASA: Στην επιφάνεια του Άρη τα πρώτα πετρώματα που θα σταλούν στην Γη (εικόνες)

Το ρόβερ της NASA που έχει μέγεθος αυτοκινήτου, εδώ και καιρό παίρνει διπλά δείγματα από τα πετρώματα στον Άρη που επιλέγουν ως στόχους οι επιστήμονες της αποστολής στη Γη.

Η μακρά και πολύπλοκη διαδικασία μεταφοράς των πρώτων δειγμάτων από τον Άρη στη Γη μόλις άρχισε, καθώς το ρόβερ Perseverance της NASA εναπόθεσε στην επιφάνεια του πλανήτη το πρώτο δείγμα αρειανών πετρωμάτων, κλεισμένο μέσα σε μια ειδική κυλινδρική κάψουλα από τιτάνιο.

Μερικά δείγματα τα κρατά το ίδιο (αυτά προορίζονται στο μέλλον να ανακτηθούν από άλλο ρομποτικό σκάφος και τελικά να μεταφερθούν στη Γη για ανάλυση από τους επιστήμονες), ενώ άλλα πανομοιότυπα δείγματα άρχισε να τα εναποθέτει στην αρειανή επιφάνεια ως “μπακ-απ” σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά.

Μέσα στους επόμενους δύο μήνες, το ρόβερ θα εναποθέσει συνολικά δέκα κυλίνδρους με δείγματα, που έως τώρα κρατούσε στην “κοιλιά” του. Η εναπόθεση γίνεται σε συγκεκριμένη τοποθεσία, όπου θα δημιουργηθεί η πρώτη “αποθήκη” δειγμάτων σε άλλον πλανήτη. Μέχρι τώρα το ρόβερ έχει συλλέξει 17 δείγματα, μεταξύ των οποίων ένα από την αρειανή ατμόσφαιρα.

Το σχέδιο της NASA

Το σχέδιο των μηχανικών της NASA είναι να προσεδαφίσουν στον ‘Αρη μια άκατο, που με τον ρομποτικό βραχίονα της θα συλλέξει τα δείγματα που θα διαθέτει το ρόβερ και θα τα τοποθετήσει σε έναν μικρό πύραυλο. Ο τελευταίος θα εκτοξευθεί και θα τεθεί σε τροχιά γύρω από τον ‘Αρη, ώσπου τελικά εκεί θα συναντηθεί με ένα άλλο σκάφος, το οποίο θα συλλέξει τα δείγματα και θα τα φέρει στη Γη. Βασικό ζητούμενο θα είναι η εύρεση στα επιστημονικά εργαστήρια πιθανών ιχνών ζωής μικροβιακής ζωής.

Η όλη αποστολή, που θα εκτελεστεί κάποια στιγμή μέσα στη δεκαετία του 2030, θεωρείται ιδιαίτερα πολύπλοκη και μένει να φανεί κατά πόσο θα στεφθεί με επιτυχία. Αν το αρχικό σχέδιο αποτύχει και το Perseverance δεν κατορθώσει να παραδώσει τα δείγματα του, τότε θα τεθεί σε εφαρμογή το εναλλακτικό σχέδιο και θα σταλούν δύο μικρά ελικόπτερα (όμοια με το Ingenuity που μόλις πραγματοποίησε την 37η πτήση του στον ‘Αρη) που θα πάρουν τα δείγματα-ρεζέρβες, τα οποία θα έχουν εναποτεθεί στην αρειανή επιφάνεια, για να τα μεταφέρουν στον πύραυλο, ο οποίος μετά θα εκτοξευθεί από τον “κόκκινο” πλανήτη.

Το πρώτο δείγμα που τοποθετήθηκε στην επιφάνεια, είναι μεγέθους κιμωλίας και είχε ληφθεί από το ρόβερ φέτος τον Ιανουάριο από μια περιοχή του κρατήρα Jezero. Το Perseverance χρειάστηκε περίπου μια ώρα για να πάρει τον μεταλλικό κύλινδρο τιτανίου με το δείγμα από την “κοιλιά” του, να τον φωτογραφίσει για τελευταία φορά με την κάμερα του και να ρίξει το δείγμα από ύψος 89 εκατοστών στην επίπεδη αρειανή επιφάνεια. Οι μηχανικοί του Εργαστηρίου Αεριώθησης (JPL) της NASA στην Καλιφόρνια, οι οποίοι κατασκεύασαν και ελέγχουν το ρόβερ, στη συνέχεια έστρεψαν μια άλλη κάμερα του στο έδαφος για να βεβαιωθούν ότι ο κύλινδρος με το δείγμα δεν είχε μπλεχτεί στις ρόδες του Perseverance.

