Νέα Σμύρνη: Νεαροί θύματα ξυλοδαρμού από ανήλικους

Άγρια επίθεση με γροθιές και μπουνιές σε τρεις νεαρούς, εκ των οποίων οι δύο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Άκόμη ένα περιστατικό βίας με «πρωταγωνιστές» ανηλίκους προκαλεί προβληματισμό στις Αρχές.

Θύματα ξυλοδαρμού έπεσαν τρεις νεαροί, ηλικίας 21, 21 και 22 ετών, το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στην περιοχή της Νέας Σμύρνης, πολύ κοντά στην κεντρική πλατεία της πόλης και στο μεγάλο πάρκινγκ που υπάρχει στο σημείο.

Σύμωνα με την καταγγελία των νεαρών, όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 22:00 το βράδυ, όταν δέχθηκαν επίθεση από μία ομάδα πιθανότατα ανηλίκων που τους χτύπησε με γροθιές και κλωτσιές στο πρόσωπο και στο σώμα.

Το αποτέλεσμα ήταν οι δύο 21χρονοι να μεταφερθούν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και να υποβληθούν σε εξετάσεις.

