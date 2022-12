Παράξενα

Γλυφάδα: “ειδική επιχείρηση” για τη διάσωση αλεπούς (εικόνες)

Η αλεπού, που ήταν σε άσχημη κατάσταση, διασώθηκε και θα έχει την ευκαιρία να λάβει κατάλληλη αγωγή και φροντίδα.

Στη διάσωση αλεπούς η οποία βρέθηκε να περιφέρεται σε άσχημη κατάσταση στην περιοχή της Άνω Γλυφάδας, προχώρησαν μέλη της Alma Libre – Hellenic Animal Rescue.

Η αλεπουδίτσα, σύμφωνα με κατοίκους, ήταν ένα «φάντασμα» στην περιοχή, τις τελευταίες μέρες, καθώς εμφανιζόταν και εξαφανιζόταν ανά διαστήματα με αποτέλεσμα η αναζήτησή της να κατέληγε άδοξα.

Αυτή η κατάσταση με το ιδιότυπο αυτό «κρυφτούλι» συνεχίστηκε για τρεις μέρες.

Για καλή της τύχη, όμως, έψαξε καταφύγιο σε ένα περιφραγμένο οικόπεδο όπου υπήρχε ένα αυτοσχέδιο σπιτάκι για γάτες και "ταμπουρώθηκε" εκεί. Η διαδικασία για να την βγάλουν έξω οι εθελοντές, ωστόσο, αποδείχθηκε μία πραγματική πρόσκληση καθώς η αλεπού, όνομα και πράγμα, συνεχώς αντιδρούσε με τον ακριβώς αντίθετο τρόπο που ήθελαν και δεν συνεργαζόταν.

Έπειτα από πολλές αποτυχημένες απόπειρες, τελικά, ένας εθελοντής μπήκε μέσα στο γατόσπιτο και έχοντας πλέον ορατότητα στο μισό μέτρο, κατάφερε να την ασφαλίσει με θηλιά.

Η αλεπουδίτσα μεταφέρθηκε απ’ ευθείας στην Άνιμα όπου θα έχει την ευκαιρία να λάβει κατάλληλη αγωγή και φροντίδα ώστε όταν συνέλθει εντελώς να επανενταχθεί ξανά με ασφάλεια στο φυσικό της περιβάλλον.

Πηγή εικόνων: Alma Libre - Hellenic Animal Rescue

