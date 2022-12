Αθλητικά

NBA: Ο Αντετοκούνμπο έβγαλε… 45άρι στο Κλίβελαντ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Greek Freak ήταν εντυπωσιακός, αλλά απελπιστικά μόνος στην ήττα των Μπακς από τους Καβαλίερς.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν συγκλονιστικός, αλλά απελπιστικά... μόνος στο Κλίβελαντ, όπου οι Μπακς ηττήθηκαν από τους Καβαλίερς με 114-106. Με αυτήν την ήττα, τα «ελάφια» έπεσαν στο 22-9 αλλά παραμένουν με το καλύτερο ρεκόρ του πρωταθλήματος, καθώς οι Σέλτικς έχουν ρεκόρ 22-10 και οι Καβαλίερς 22-11.

Ο «Giannis» ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 45 πόντους (17/26 δίποντα, 0/1 τρίποντα, 11/16 βολές), 14 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο, 2 μπλοκ και 5 λάθη σε 40 λεπτά συμμετοχής. Από εκεί και πέρα 14 πόντους είχε ο Μπρουκ Λόπεζ ενώ 9 πόντους (3/12 σουτ), 9 ριμπάουντ και 8 ασίστ είχε ο Τζρου Χόλιντεί.

Για τους γηπεδούχους, ο Ντόνοβαν Μίτσελ πέτυχε 36 πόντους, ενώ 23 πόντους πρόσθεσε ο Ντάριους Γκάρλαντ.

Επόμενη αναμέτρηση για τους Μπακς, είναι τα ξημερώματα του Σαββάτου (02:30) κόντρα στους Νετς στο Μπρούκλιν.

Ειδήσεις σήμερα:

Λάρισα: Πέθανε μέσα σε αυτοκίνητο στα διόδια

Ηράκλειο: Άγριος ξυλοδαρμός νεαρής σε πάρκο

Μητροκτονία στη Θεσσαλονίκη: Στο ψυχιατρείο ο καθ΄ ομολογία δράστης