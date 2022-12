Πολιτική

Μητσοτάκης – Αλβανία: Η Χειμάρρα ο πρώτος σταθμός

Ο Πρωθυπουργός επισκέφτηκε το ελληνικό σχολείο «Όμηρος». Στην Δερβιτσάνη θα τον υποδεχτεί ο Ράμα.

Η Χειμάρρα είναι ο πρώτος σταθμός της επίσκεψης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στην Αλβανία.

Αρχικά επισκέφθηκε το ελληνικό σχολείο «Όμηρος», ενώ το πρόγραμμα του στη συνέχεια περιλαμβάνει συνάντηση με μέλη και εκπροσώπους της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας στην Αλβανία.

Επόμενοι σταθμοί της επίσκεψης του Έλληνα πρωθυπουργού είναι η Λειβαδιά και η Δερβιτσάνη.

Εκ μέρους της αλβανικής κυβέρνησης τον πρωθυπουργό θα υποδεχθούν στη Δερβίτσανη ο Αλβανός ομόλογός του, Έντι Ράμα, ενώ στη Λειβαδιά η υπουργός Περιβάλλοντος και Τουρισμού, Μιρέλα Κουμπάρο.

Η επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού στα μειονοτικά χωριά της Αλβανίας γίνεται 31 χρόνια μετά την τελευταία επίσκεψη Έλληνα πρωθυπουργού, η οποία ήταν το 1991, όταν τότε είχε επισκεφτεί, επίσης την Δερβιτσάνη, ο πατέρας του πρωθυπουργού, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και ήταν επίσης η πρώτη επίσκεψη στην Αλβανία δυτικοευρωπαίου ηγέτη μετά τον Β' παγκόσμιο πόλεμο.

