Θάνατος 16χρονου Ρομά: Ελεύθερος ο αστυνομικός που τον πυροβόλησε μετά και την νέα του απολογία

Ομόφωνη αυτή τη φορά η απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα. Τι υποστήριξε στην ολιγόλεπτη απολογία του.

Ενώπιον του 1ου τακτικού ανακριτή Θεσσαλονίκης βρέθηκε εκ νέου ο 34χρονος αστυνομικός που κατηγορείται ότι πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα τον 16χρονο Κώστα Φραγκούλη, κατά τη διάρκεια καταδίωξης, στα Διαβατά.

Κλήθηκε να απολογηθεί για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, μετά τη νέα ποινική δίωξη που του απήγγειλε ο εισαγγελέας, κατ' ορθότερο νομικό χαρακτηρισμό της εις βάρος του αποδιδόμενης πράξης (από απόπειρα), καθώς επήλθε ο θάνατος του ανήλικου Ρομά.

Μετά το πέρας της συμπληρωματικής απολογίας του, ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν ομόφωνα πως ο κατηγορούμενος αστυνομικός πρέπει να αφεθεί ελεύθερος, με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, επιβεβαιώνοντας την προηγούμενη απόφαση τού Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, με την οποία είχε αρθεί η διαφωνία ανάμεσα σε ανακριτή και εισαγγελέα για την προφυλάκισή του ή μη, μετά την αρχική του απολογία.

Κατά την ολιγόλεπτη απολογία, ο 34χρονος φέρεται να επανέλαβε τους αρχικούς του ισχυρισμούς, δηλαδή ότι ενήργησε σε καθεστώς νόμιμης άμυνας, λόγω του κινδύνου που, όπως είπε, διέτρεχαν οι συνάδελφοί του, τονίζοντας ότι δεν είχε ανθρωποκτόνο δόλο, ενώ επισήμανε ότι οι δύο βολές έγιναν με πρόθεση να πλήξει τα ελαστικά του αγροτικού αυτοκινήτου που οδηγούσε ο 16χρονος, την ταυτότητα του οποίου - σύμφωνα με όσα απολογήθηκε - δε γνώριζε όσο ήταν σε εξέλιξη η καταδίωξη.

Ο φάκελος της υπόθεσης παραμένει στα χέρια του ανακριτή μέχρι να περατωθεί η κύρια ανάκριση, ενώ για την παραπομπή του 34χρονου σε δίκη θα αποφανθεί το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο. Με απόφαση του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. τέθηκε ήδη σε διαθεσιμότητα.

