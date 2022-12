Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: ο Παντσέρι και οι προβλέψεις της Πέμπτης (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα, για όλα τα ζώδια.

"Έχουμε δύο πολύ καλές όψεις με την Αφροδίτη και τον Ερμή που βοηθούν συναντήσεις, συμφωνίες, ειδήσεις και τηλεφωνήματα" είπε η Λίτσα Πατέρα πριν τις προβλέψεις για τα ζώδια, στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Η αστρολόγος της εκπομπής είπε ακόμη πως "η Σελήνη απέναντι από τον Τοξότη φέρνει εντάσεις" ενώ αναφερόμενη στον Παντσέρι πως " είναι δίδυμος κι αυτός".

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής, έχοντας δίπλα της την Μαρία Κορινθίου, ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





