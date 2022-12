Πολιτική

Εύα Καϊλή: Το απόγευμα η απόφαση για το εάν θα παραμείνει στη φυλακή

Περίπου 1,5 ώρα διήρκησε η ακρόαση της Εύας Καϊλή στο Προδικαστικό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες. Τι δήλωσαν οι δικηγόροι της .

Εξερχόμενος ο ελληνικής καταγωγής δικηγόρος της, Αντρέ Ριζόπουλος, δήλωσε ότι ζητήθηκε η κ. Καϊλή να αφεθεί ελεύθερη με ένα ηλεκτρονικό βραχιολάκι, προσθέτοντας ότι η ίδια συνεργάζεται ενεργά στις έρευνες των δικαστικών Αρχών και απορρίπτει κάθε διαφθορά σε ό,τι την αφορά.

Σύμφωνα με τον κ. Ριζόπουλο, η απόφαση θα ανακοινωθεί αργά εντός της ημέρας.

Από την πλευρά του, ο έτερος δικηγόρος της κ. Καϊλή, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ανέφερε ότι η πελάτισσά του είναι αθώα.

Και οι δύο δικηγόροι δεν θέλησαν να δώσουν κάποιο στοιχείο από την ακρόαση διότι -όπως είπαν- τα στοιχεία είναι απόρρητα.

Υπενθυμίζουμε ότι η κ. Καϊλή κατηγορείται για δωροδοκία, ξέπλυμα «βρόμικου» χρήματος και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Στο χειρότερο σενάριο η πρώην Ελληνίδα αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί να καταδικαστεί σωρευτικά σε 15 χρόνια κάθειρξης.

Advocaat Michalis Dimitrakopoulos: “Eva Kaili is onschuldig.” Waarschijnlijk komt er pas vanavond een besluit van de raadkamer. Zetelt de Europarlementarier met kerst in de cel? Als het aan haar raadsman ligt viert ze het thuis, desnoods met een enkelband. #Qatargate pic.twitter.com/jBEStcshgE — Alexander Bakker (@alexanderbakker) December 22, 2022

Αξίζει να σημειωθεί ότι το δικαστικό μέγαρο των Βρυξελλών είχε κατακλυστεί από νωρίς το πρωί από δημοσιογράφους από όλο τον κόσμο.

Υπενθυμίζεται ότι στις 14η Δεκεμβρίου η βελγική δικαιοσύνη διέταξε να παραμείνουν προφυλακισμένοι ο Φραντσέσκο Τζόρτζι – ο σύντροφος της Εύας Καϊλή – και ο πρώην ευρωβουλευτής Πιερ Αντόνιο Παντσέρι, που θεωρείται πρόσωπο – κλειδί της υπόθεσης.

Δεσμεύεται το οικόπεδό της στην Πάρο

Παράλληλα, την ώρα που στις Βρυξέλλες κρίνεται η τύχη της Εύας Καϊλή, στην Ελλάα η ανεξάρτηση Αρχή καταπολέμηση μαύρους χρήματος, προχώρησε στη δέσμευση του οικοπέδου στην Πάρο της Εύας Καϊλή προχώρησε η ανεξάρτητη αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος.

Πρόκειται για ένα οικόπεδο έκτασης επτά στρεμμάτων το οποίο αγοράστηκε από την Ευρωβουλευτή και τον σύζυγό της Φραντσέσκο Τζιόρτζι.

Παράλληλα, δεσμεύτηκε και κοινός λογαριασμός που έχει το ζεύγος μέσω του οποίου διακινήθηκαν τα χρήματα για την αγορά του εν λόγω ακινήτου.

Πάντως, όπως είχε υποστηρίξει μέσω του συνηγόρου της Μιχάλη Δημητρακόπουλου η ευρωβουλευτής, η αγορά του ακινήτου στην Πάρο υπήρξε καθόλου νόμιμη και τα χρήματα δικαιολογούνται απο τις αμοιβές και τα εισοδήματά της.

