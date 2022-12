Κοινωνία

Αδέρφια 12 και 14 ετών έκαναν μπαράζ κλοπών

Μηχανάκια, σπίτια, ακόμη και κυλικείο σχολείου στο στόχαστρο τους. Συνελήφθη και η μητέρα τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Δικογραφίες σχηματίστηκαν σε βάρος δύο ανήλικων αδελφών 12 και 14 ετών για περιπτώσεις κλοπών, καθώς και σε βάρος της 29χρονης μητέρας τους, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Σύμφωνα με την έρευνα των αστυνομικών, το ένα παιδί κατηγορείται ότι αφαίρεσε συνολικά έξι δίκυκλα από την περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνας από τα μέσα του περασμένου Σεπτεμβρίου έως τα τέλη Νοεμβρίου, ενώ το δεύτερο παιδί διέρρηξε σπίτι και κυλικείο σχολείου αφαιρώντας διάφορα αντικείμενα και προϊόντα, το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου.

