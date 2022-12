Κόσμος

Ντονμέζ - υδρογονάνθρακες: θα εντείνουμε τις έρευνες και στο Αιγαίο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας, Φατίχ Ντονμέζ για τις έρευνες στη Μεσόγειο.

Την ώρα που η Τουρκία, κλομακώνει συνεχώς την επιθετική ρητορική της κατά της χώρας μας, χρησιμοποιώντας όλη τη "γκάμα" της ατζέντας της και με με μία σημαντική ανακάλυψη στο οικόπεδο 6 της Κυπριακής ΑΟΖ, ο Υπουργός Ενέργειας της Άγκυρας, μιλώντας σε δημοσιογράφους, μεταξύ άλλων τόνισε την επέκταση των ερευνών στη Μεσόγειο.

Αρχικά, ο Ντονμέζ, τόνισε σχετικά με τη δημιουργία ενεργειακού hub στη Θράκη: «Στόχος μας είναι ένα κέντρο που θα ικανοποιεί τόσο τους αγοραστές όσο και τους πωλητές και θα τους επιτρέπει να συναλλάσσονται σε αυτή την αγορά με εμπιστοσύνη», δήλωσε ο Τούρκος υπουργός.

Ο Υπουργός Ενέργειας της Άγκυρας, δήλωσε ακόμη: «Βρισκόμαστε σε συζητήσεις τόσο με τη Ρωσία όσο και με άλλες χώρες προέλευσης. Φυσικά, αυτό δεν είναι ένα ζήτημα που μπορεί να επιλυθεί σε 3-5 μήνες. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μια τέτοια αγορά μέσα σε ένα χρόνο. Ίσως μπορούμε να ξεκινήσουμε με έναν πιο περιορισμένο αριθμό αγορών κατά τη μεταβατική περίοδο πριν από μια διαρκή αγορά. Σε αυτή την περίπτωση, η προθεσμία θα επισπευσθεί λίγο περισσότερο», αναφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Προς το παρόν, ο Φατίχ Ντονμέζ είπε ότι επικεντρώνονται σε περιοχές όπου έχουν ήδη βρει πετρέλαιο και φυσικό αέριο στο παρελθόν. Επειδή πρόκειται για δυνητικά ισχυρές περιοχές.

«Αλλά θα εντείνουμε επίσης τις έρευνές μας στην Κεντρική Ανατολία, το Αιγαίο [σσ. δεν είναι ξεκάθαρο αν αναφέρεται στην χερσαία περιοχή της Δυτικής Μικράς Ασίας, που βλέπει στο Αιγαίο Πέλαγος, ή και στα δύο] και την Ανατολική Ανατολία. Δεν είναι δυνατόν να δώσουμε μια σαφή απάντηση χωρίς έρευνα. Βλέπουμε και αξιολογούμε κάθε χερσαία και θαλάσσια περιοχή μας ως δυνητικές περιοχές έρευνας. Προχωρούμε προς αυτή την κατεύθυνση», ανέφερε.

Αυτή τη στιγμή η Τουρκία διεξάγει γεωτρήσεις στη Μεσόγειο, στο λιμάνι της Μερσίνας Τασουτζού, επισήμανε ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας.

«Οι εκτιμήσεις συνεχίζονται με τη γεωλογική ομάδα. Θα προβούμε σε ανακοινώσεις όταν ολοκληρωθεί. Διότι δεν μπορείς να πεις αμέσως υπάρχει ή δεν υπάρχει».

Όσον αφορά στην ενεργειακή συνεργασία με το Ισραήλ, ο Φατίχ Ντονμέζ προέκρινε: «Η Τουρκία είναι η καλύτερη οδός για να φτάσει το φυσικό αέριο της ανατολικής Μεσογείου στις αγορές με τον πιο οικονομικό και γρήγορο τρόπο».

«Ιδιαίτερα αν σκεφτεί κανείς ότι ένα τέτοιο εμπορικό κέντρο φυσικού αερίου θα υλοποιηθεί στην Τουρκία στο εγγύς μέλλον, αυτό θα είναι μια ευκαιρία και για αυτούς και το αξιολογούμε έτσι».

Τουρκικός Τύπος: Οι ΗΠΑ ετοιμάζονται για πόλεμο σε νησιά! Σενάριο για το Αιγαίο και την Ελλάδα κατά νου

Παράλληλα, η ιστοσελίδα Χαμπερ 7, αναφέρει σε δημοσίευμά της ότι υπάρχει σενάριο "πολέμου σε νησιά" από τις ΗΠΑ, που "δείχνει" το Αιγαίο.

Γράφει ότι το σενάριο «Island Fight» καλύφθηκε στην άσκηση Knight of Steel-2023, η οποία διεξήχθη από κοινού από το Πολεμικό Ναυτικό και το Σώμα Πεζοναυτών των ΗΠΑ στην Καλιφόρνια. Η άσκηση πραγματοποιήθηκε μεταξύ 28 Νοεμβρίου και 15 Δεκεμβρίου και συμμετείχαν 10.000 πεζοναύτες και μεγάλος αριθμός αποβατικών πλοίων, ελικοπτέρων του Πολεμικού Ναυτικού, μη επανδρωμένων θαλάσσιων (Sea Hunter) και εναέριων (MQ-8C Fire Scout) οχημάτων και διαφόρων θαλάσσιων, εναέριων και χερσαίων πλατφορμών.

Στην άσκηση, η οποία οργανώθηκε σε μια περιοχή 60 χιλιάδων τετραγωνικών μιλίων στη βάση του Σώματος Πεζοναυτών Pendleton, 9 εγκαταστάσεις προσομοιάστηκαν ως νησιά. Επιπλέον, το τμήμα μεταξύ της βάσης Pendleton και του νησιού San Clemente χρησιμοποιήθηκε ως ένα κομβικό Στενό ή στρατηγική υδάτινη οδός που το Ναυτικό είχε αναλάβει να υπερασπιστεί. Τα νησιά στο σενάριο περιγράφηκαν ως μελλοντικό σημαντικό πεδίο μάχης σε περίπτωση που μετουσιώνονταν πιθανές απειλές από την Κίνα, τη Ρωσία ή τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας.



Το πεδίο μάχης που επιλέχθηκε για την τελευταία άσκηση έφερε στο νου το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο όσον αφορά τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά του.



Το Αιγαίο, με περισσότερα από 3.000 νησιά, βραχονησίδες και βράχους, γεμάτο αβαθή, με πολλά στενά περάσματα και ως δυνητική περιοχή έντασης, φαίνεται να είναι ο άμεσος αποδέκτης όλων των δραστηριοτήτων αυτής της άσκησης. Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν κοινή εκπαίδευση που κυμαίνεται από αμφίβιες επιχειρήσεις μέχρι τον έλεγχο στενών περασμάτων και ακόμη και ναυτικούς αποκλεισμούς. Επιπλέον, δεν είναι η πρώτη φορά που παρόμοια σενάρια εφαρμόζονται στις ΗΠΑ.





Σενάρια για έναν πιθανό πόλεμο με επίκεντρο τα νησιά του Αιγαίου έχουν συζητηθεί από τις ΗΠΑ πολλές φορές στο παρελθόν. Για παράδειγμα, στο βιβλίο «Fleet Tactics and Naval Operations» που εκδόθηκε από το Ναυτικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ το 2018, περιγράφεται ένας πιθανός ελληνοτουρκικός πόλεμος με πραγματικές συντεταγμένες. Στο σενάριο, η Τουρκία απεικονιζόταν ως «μακροχρόνιος φίλος και ισχυρός αντίπαλος» και αναφερόταν ότι οι ΗΠΑ θα τάσσονταν άμεσα στο πλευρό της Αθήνας. «Πρέπει να χυθεί αίμα για να επιτευχθεί η ειρήνη», ανέφερε το σενάριο, τονίζοντας ότι ένας τέτοιος πόλεμος θα ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση που θα αντιμετώπιζαν οι ΗΠΑ μετά τη Ναυμαχία του Midway. Το σενάριο του βιβλίου είχε ως εξής: «Η Ελλάδα αποφασίζει να αναπτύξει τακτικούς βαλλιστικούς πυραύλους στη 'Νότια Κύπρο'. Η Τουρκία προειδοποιεί την Αθήνα εναντίον αυτού. Αλλά η Αθήνα δεν το βάζει κάτω. Ελληνικά πλοία βυθίζονται από τον τουρκικό στρατό στο δρόμο τους προς την Κύπρο. Η Τουρκία αρχίζει αμφίβιες επιχειρήσεις στα νησιά του Αιγαίου, τη Λήμνο, τη Λέσβο, τη Χίο, τη Σάμο και την Κω. Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Harry S. Truman νότια της Κύπρου και αμερικανικά πολεμικά πλοία στην ανατολική Μεσόγειο παίρνουν θέσεις εναντίον της Τουρκίας. Τα αμερικανικά στρατεύματα που εδρεύουν στα νησιά Χίος στα βόρεια και Αμοργός στα νότια στοχεύουν το Αϊβαλί, τη Σμύρνη, το Τσεσμέ, το Κουσάντασι και την Αλικαρνασσό. Γύρω από το αρχιπέλαγος βόρεια της Κρήτης, το τουρκικό ναυτικό και ο 6ος στόλος εισέρχονται επίσης σε εμπλοκή».



Η άσκηση «Trident Javelin» του ΝΑΤΟ, που πραγματοποιήθηκε στη Νορβηγία από τις 8 έως τις 16 Νοεμβρίου 2018, αποτέλεσε το σκηνικό ενός παρόμοιου σκανδάλου. Στο γενικό σενάριο της άσκησης, μια χώρα που ονομαζόταν Skolken σημείωνε σημαντικά βήματα προς την απόκτηση των S-400, και η προσέγγιση μεταξύ της Skolken και της χώρας παραγωγής των S-400 είχε πρόσφατα αυξηθεί. Ο δικτατορικός ηγέτης αυτής της χώρας που ονομάζεται Skolken, από την άλλη πλευρά, έκανε κάποιες αναρτήσεις στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πυροδοτώντας έναν πόλεμο. Η επέμβαση του ΝΑΤΟ κατά της Skolken ήταν το κύριο στοιχείο της άσκησης. Αποκαλύφθηκε ότι χρησιμοποιήθηκε μια φωτογραφία του Ataturk και το όνομα του προέδρου Erdogan ως ηγέτης της χώρας-στόχου. Ως αποτέλεσμα, 40 Τούρκοι στελέχη αποχώρησαν από την άσκηση και επέστρεψαν στην πατρίδα τους.

Ειδήσεις σήμερα:

Λάρισα: Πέθανε μέσα σε αυτοκίνητο στα διόδια

Ηράκλειο: Άγριος ξυλοδαρμός νεαρής σε πάρκο

Μητροκτονία στη Θεσσαλονίκη: Στο ψυχιατρείο ο καθ΄ ομολογία δράστης