Πολιτική

Αλβανία - Μητσοτάκης: θα είμαστε πάντα κοντά στην ελληνική ομογένεια (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεχίζοντας την επίσκεψή του στην ελληνική ομογένεια στην Αλβανία, ανέφερε ότι θα λυθούν τα προβλήματα που υπάρχουν.

"Θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου, προκειμένου να βοηθήσω στην επίλυση των ζητημάτων, που σας αφορούν» δεσμεύθηκε ενώπιον εκατοντάδων ομογενών μας σε σύντομο χαιρετισμό του στην κεντρική πλατεία της Δερβιτσάνης, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης έχοντας στο πλευρό του τον Αλβανό ομόλογο του, που τον υποδέχθηκε στο γήπεδο του μειονοτικού Δήμου.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι με τον κ. Ράμα υπάρχει πολύ στενή συνεργασία και εμφανίστηκε αισιόδοξος πως θα λυθούν όλα τα προβλήματα, που αντιμετωπίζει η ελληνική εθνική μειονότητα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε, εξάλλου πως η Αθήνα παραμένει αρωγός στην ενταξιακή προοπτική των Τιράνων στην Ευρωπαική Ένωση. «Η Αλβανία αξίζει να είναι στην ΕΕ, όσο προκόβει η Αλβανία θα προκόβει και η εθνική μας μειονότητα» είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός, που επεσήμανε ότι υπάρχουν μεγάλα περιθώρια βελτίωσης των διμερών σχέσεων και στην οικονομία και στις υποδομές.

«Είχα δεσμευτεί ότι θα έρθω να σας επισκεφτώ πριν το τέλος του χρόνου και τήρησα τη δέσμευσή μου και είμαι σήμερα εδώ μαζί σας σε αυτή την πολύ συγκινητική στιγμή για μένα. Δεν μπορώ να μην θυμηθώ το γεγονός ότι σε αυτήν εδώ την πλατεία, πριν από ακριβώς 31 χρόνια, ήταν Δεκέμβριος του 1991, ήρθε ο πατέρας μου ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Λίγο πριν είχε καταρρεύσει το καθεστώς της απίστευτης καταπίεσης του αλβανικού λαού και τότε προδιαγράφονταν πολύ θετικές οι προοπτικές των σχέσεων μεταξύ των δύο κρατών. Και είχε πει ο πατέρας μου κάτι το οποίο το ανέφερα και όταν μίλησα στη Λιβαδειά, είχε πει ότι “η Ελληνική Εθνική Μειονότητα είναι γέφυρα φιλίας μεταξύ των δύο κρατών”. Και όσο ίσχυε πριν από 31 χρόνια, άλλο τόσο ισχύει και τώρα», τόνισε ο Πρωθυπουργός, απευθυνόμενος στους κατοίκους που είχαν συγκεντρωθεί να τον υποδεχθούν.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Να θεωρείτε δεδομένη τη στήριξη της ελληνικής πολιτείας

«Θέλω να γνωρίζετε ότι με τον Πρωθυπουργό, τον Έντι Ράμα, έχουμε μια πολύ στενή συνεργασία. Γνωρίζουμε τα ζητήματα που σας απασχολούν. Πιστεύω ότι μπορούμε να τα δρομολογήσουμε και να τα επιλύσουμε όλα σε πνεύμα συνεργασίας και σε πνεύμα καλής διάθεσης. Όπως γνωρίζετε, επίσης, και την στήριξη που παρείχε και παρέχει διαχρονικά η ελληνική πολιτεία σε όλους τους Έλληνες που κατοικούν στο Δήμο σας. Να τη θεωρείτε δεδομένη.

Η εκκρεμότητα του επιδόματος των ανασφάλιστων υπερηλίκων, επιτέλους, λύνεται. Το ίδιο συμβαίνει και με την διαχρονική υποστήριξη την οποία παρέχουμε στα παιδιά τα οποία φοιτούν στα ελληνικά σχολεία. Είχα την ευκαιρία να επισκεφτώ το σχολείο σας, να δω τα νέα παιδιά να μεγαλώνουν, να μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα μαζί με την αλβανική, μαζί με την αγγλική. Για αυτά τα παιδιά θέλουμε να δουλέψουμε μαζί, για να μείνουν στον τόπο τους, να μείνουν και να προκόψουν στον τόπο τους και όσο προκόβει η Αλβανία, τόσο θα προκόβει και η Ελληνική Εθνική Μειονότητα», σημείωσε ο Πρωθυπουργός.

Η Ελλάδα θα είναι πάντα αρωγός στον ευρωπαϊκό δρόμο της Αλβανίας

«Ο δρόμος προς την πλήρη ένταξη της Αλβανίας στην Ευρώπη δεν θα είναι εύκολος, αλλά θα είναι ένας δρόμος στον οποίον η Ελλάδα θα είναι πάντα αρωγός, διότι η Αλβανία αξίζει να είναι μέλος της Ευρώπης και θα έχει πάντα την αμέριστη στήριξη της πατρίδας μας. Κι εσείς θα είστε εξίσου ωφελημένοι από αυτήν την πορεία. Θέλω και πάλι να σας διαβεβαιώσω ότι για εμένα η σημερινή επίσκεψή μου εδώ στους δύο μειονοτικούς Δήμους, αλλά και στη Χειμάρρα, ήταν μία επίσκεψη με πολύ έντονη συγκινησιακή φόρτιση. Γιατί πραγματικά νοιάζομαι την Ελληνική Εθνική Μειονότητα και θέλω να ξέρετε ότι θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να σας βοηθήσω και να σας στηρίξω», επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Έντι Ράμα: Για εμάς η μειονότητα είναι μια αναντικατάστατη γέφυρα της άρρηκτης σύνδεσης μεταξύ των δύο χωρών

«Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη φανταστική υποδοχή. Ασφαλώς όλη αυτή η υποδοχή είναι για τον Πρωθυπουργό, αλλά δεν υπάρχει λόγος να μην επωφεληθώ και εγώ από την περίσταση και να μην απολαύσω αυτή την εξαιρετική θέα με όλους εσάς συγκεντρωμένους σε αυτή τη μικρή πλατεία για να δείξουμε στον Πρωθυπουργό όλη την ομορφιά της υποδοχής και ταυτόχρονα να γιορτάσουμε αυτή τη σημαντική στιγμή. Δεν θέλω να μακρηγορήσω, θέλω απλώς να πω ότι για εμάς η μειονότητα είναι μια αναντικατάστατη γέφυρα της άρρηκτης σύνδεσης μεταξύ των δύο χωρών μας και με μεγάλη ευγνωμοσύνη θέλω να χαιρετίσω όλους εκείνους τους πολίτες, όπως εσείς, της Δημοκρατίας της Αλβανίας με Ελληνική υπηκοότητα, που έχουν δώσει πολλά, όχι μόνο σε αυτή την κοινότητα, αλλά και στη χώρα», τόνισε στον χαιρετισμό του στους συγκεντρωμένους, ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα.

«Είναι πράγματι συγκινητικό και για μένα, που δεν είμαι μέλος της μειονότητας, να βρίσκομαι σήμερα εδώ, σχεδόν 30 χρόνια αφού ο αείμνηστος πατέρας του νυν Πρωθυπουργού ήταν ο πρώτος και ο τελευταίος Πρωθυπουργός της Ελλάδος που έκανε στάση εδώ για να χαιρετίσει τους αδελφούς και τις αδελφές της μειονότητας. Αγαπητέ Κυριάκο, σήμερα είναι η μέρα σου και με πολύ σεβασμό, με πολλή αγάπη, εγώ, όπως έχεις δει, πάντοτε είμαι κατά κάποιο τρόπο ο διοργανωτής των κινήσεων, των φωτογραφιών, γιατί είναι πραγματικά τιμή μου να σε καλωσορίσω εδώ. Σήμερα εσύ είσαι το θέμα, γιατί όλοι αυτοί για εσένα έχουν συγκεντρωθεί εδώ. Ποτέ δεν έχουν συγκεντρωθεί για εμένα τόσοι πολλοί, να το γνωρίζεις. Αλλά έχουμε ένα κοινό στοιχείο, ότι σε θεωρούμε εξίσου φίλο και αδελφό εδώ στη γη μας», ανέφερε ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας.

Ονομασία της πλατείας της Δερβιτσάνης σε «Πλατεία Κωνσταντίνος Μητσοτάκης»

Οπως ανακοίνωσαν ο Πρωθυπουργός Edi Rama και ο Δήμαρχος Δερβιτσάνης, η κεντρική πλατεία θα λάβει το όνομα του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και στο σημείο θα τοποθετηθεί προτομή του. Ο Πρωθυπουργός υποσχέθηκε ότι θα είναι παρών στην τελετή ονοματοδοσίας.

Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Edi Rama, επισκέφθηκαν το Ενιαίο Μεσαίο Σχολείο Δερβιτσάνης, όπου ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις και είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με παιδιά και να ακούσουν τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα. Στο σχολείο διδάσκεται η ελληνική γλώσσα. Αποτελείται από δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο, ενώ φοιτούν συνολικά 113 παιδιά. Χώροι του έχουν διακοσμηθεί από ομάδα Ελλήνων γραφιστών.

Μετά την επίσκεψη στο σχολείο, ο Πρωθυπουργός και ο κ. Ράμα μετέβησαν στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Κατά την άφιξη του στη Δερβιτσάνη, τον Κυριάκο Μητσοτάκη υποδέχθηκαν επίσης ο Δήμαρχος Δερβιτσάνης Δημήτρης Τόλης και εκπρόσωποι των ομογενειακών οργανώσεων. Από την πλευρά της Αλβανίας τον υποδέχθηκαν η Υπουργός Τουρισμού και Περιβάλλοντος Mirela Kumbaro και η Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Frida Krifca.

Τον Πρωθυπουργό συνόδευαν στην επίσκεψή του ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας και βουλευτής Ιωαννίνων Γιώργος Αμυράς, ο βουλευτής Κέρκυρας της ΝΔ Στέφανος Γκίκας, ο βουλευτής Θεσπρωτίας της ΝΔ Βασίλης Γιόγιακας, η βουλευτής Ιωαννίνων της ΝΔ Μαρία-Αλεξάνδρα Κεφάλα και ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης. Παρόντες ήταν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αργυροκάστρου και Δρυϊνουπόλεως Δημήτριος και η Πρέσβης της Ελλάδας στην Αλβανία Κωνσταντίνα Καμίτση.

Επίσκεψη στη Λιβαδειά του Δήμου Φοινικαίων

Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε τη Λιβαδειά του Δήμου Φοινικαίων, όπου τον υποδέχθηκαν ο Δήμαρχος Χρήστος Κίτσος και η Υπουργός Τουρισμού και Περιβάλλοντος της Αλβανίας, Mirela Kumbaro.

«Η σκέψη μου ανατρέχει σε μία άλλη επίσκεψη η οποία είχε γίνει τον χειμώνα του 1991 από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, εδώ στα χωριά σας, λίγο μετά την κατάρρευση του καθεστώτος. Και θέλω να δανειστώ μία φράση από αυτά τα οποία είχε πει τότε στο δημόσιο λόγο του γιατί πιστεύω ότι εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά επίκαιρη.

Είχε πει τότε, ότι “η Ελληνική Εθνική Μειονότητα πρέπει να είναι μία γέφυρα φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των δύο μας λαών”. Όσο ίσχυε τότε, άλλο τόσο ισχύει και τώρα. Και θέλω να ξέρετε ότι στο πρόσωπό μου, ως Πρωθυπουργού της Ελλάδος, θα έχετε πάντα έναν άνθρωπο ο οποίος θα σκύψει πάνω στα προβλήματα της Μειονότητας και θα αγωνιστεί για να βελτιώσει το βιοτικό σας επίπεδο αλλά κυρίως για να επιτρέψει σε αυτά τα νέα παιδιά να ζουν, να ελπίζουν ότι μπορούν να προκόψουν στον τόπο τους. Θέλουμε να μείνουν εδώ και να κρατήσουν άσβεστη στη φλόγα του Ελληνισμού. Σε εσάς χρωστάμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Η Ελλάδα σας χρωστάει ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και θέλω να ξέρετε ότι εδώ, σε αυτή την όμορφη γωνιά στην οποία κατοικείτε εδώ και αιώνες, η καρδιά του Ελληνισμού χτυπάει πάντα λίγο πιο δυνατά. Και το γαλάζιο της σημαίας είναι πάντα λίγο πιο γαλάζιο» σημείωσε ο Πρωθυπουργός, κατά τον χαιρετισμό που απηύθυνε από το Πολιτιστικό Κέντρο Λιβαδειάς, παρουσία πολιτών και μαθητών του Ενιαίου Λυκείου «Λευτέρης Τάλλιος».

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Θα είμαστε κοντά σας, να μάς αισθάνεσθε κοντά σας»

«Θέλω πάνω απ΄ όλα να κρατήσετε μέσα σας αυτή την προσωπική δέσμευση που σάς δίνω σήμερα εδώ: δεν θα είναι η τελευταία μου επίσκεψη στα όμορφα χωριά σας και δεν πρέπει να ξαναπεράσουν 32 χρόνια, για να επισκεφθεί Έλληνας Πρωθυπουργός την Ελληνική Εθνική Μειονότητα εδώ στην Αλβανία. Θα είμαστε κοντά σας, να μάς αισθάνεσθε κοντά σας. Θα δουλέψουμε μαζί με την κυβέρνηση της φίλης Αλβανίας και θα εξακολουθούμε να στηρίζουμε την ευρωπαϊκή ενταξιακή προοπτική της Αλβανίας.

Διότι όσο η Αλβανία προσεγγίζει στην Ευρωπαϊκή οικογένεια, τόσο θα βελτιώνεται το βιοτικό επίπεδο όλης της χώρας, αλλά και τόσο θα πρέπει να γίνονται τα απαραίτητα εκείνα βήματα ώστε να προστατευθούν πλήρως τα δικαιώματα της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας. Και αυτά τα βήματα μην έχετε καμία αμφιβολία ότι θα γίνουν, κινούμαστε στη σωστή κατεύθυνση και έχουμε μία ειλικρινή και ανοιχτή συνεργασία με την κυβέρνηση της Αλβανίας. Γνωρίζουμε καλά ποια είναι τα ζητήματα, γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι η προστασία της ιδιοκτησίας για όλους τους Έλληνες, όχι μόνο αυτούς που βρίσκονται στους δύο αναγνωρισμένους μειονοτικούς Δήμους. Και γνωρίζω επίσης πόσο σημαντικό είναι να βοηθήσει και η Αλβανική Κυβέρνηση ώστε να βελτιωθούν περισσότερο οι υποδομές, κυρίως στα ορεινά χωριά και όπου χρειάζεται και όπου μπορούμε είμαστε έτοιμοι να σταθούμε δίπλα, όχι μόνο στις δημοτικές αρχές, αλλά και στην κεντρική κυβέρνηση, προκειμένου αυτά να γίνουν πράξη», τόνισε ο Πρωθυπουργός.

Βρισκόμαστε κοντά με την Αλβανία στην οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών μας με γνώμονα το Διεθνές Δίκαιο

«Θα κάνουμε πρόοδο, φίλες και φίλοι, στις σχέσεις μας με τη φίλη Αλβανία. Βρισκόμαστε πια αρκετά κοντά να λύσουμε ένα χρόνιο ζήτημα που αφορά την οριοθέτηση των θαλασσίων μας ζωνών, πάντα με γνώμονα το Διεθνές Δίκαιο, διότι να ξέρετε ότι οι διαφορές μεταξύ των κρατών δεν λύνονται με ακραία ρητορική και με κούφια λόγια, λύνονται με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο. Και με τον ίδιο τρόπο θα επιλύσουμε και με τη φίλη Αλβανία τις δικές μας διαφωνίες στο ζήτημα αυτό», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ειδήσεις σήμερα:

Ζελένσκι στο Κογκρέσο: Η βοήθεια από τις ΗΠΑ είναι “επένδυση” κι όχι “ελεημοσύνη”

Λάρισα: Πέθανε μέσα σε αυτοκίνητο στα διόδια

Σκότωσε τον πατριό της αφού βρήκε γυμνές φωτογραφίες της στον υπολογιστή του!