ΕΕΣ και ΣΦΕΕ “προΣfEEρουν” στην Αλεξανδρούπολη (εικόνες)

Χάρισαν την ελπίδα μέσα από τη δωρεά φορητού καρδιογράφου, Rapid Tests ανίχνευσης κορωνοϊού και γρίπης, καθώς και παιχνίδια για όλα τα παιδιά του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Η αποστολή της κοινωνικής πρωτοβουλίας «προΣfΕΕρουμε» επέστρεψε στην Αλεξανδρούπολη, ανταποκρινόμενη σε αίτημα του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, που φιλοξενεί περίπου εξήντα (60) παιδιά με ειδικές δεξιότητες. Το «προΣfΕΕρουμε» χάρισε για ακόμα μία φορά την ελπίδα μέσα από τη δωρεά φορητού καρδιογράφου, Rapid Tests ανίχνευσης κορωνοϊού και γρίπης, καθώς και παιχνίδια για όλα τα παιδιά της Δομής Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Πρόνοιας στην Αλεξανδρούπολη. Το ταξίδι του «προΣfΕΕρουμε», που αποτελεί κοινό όραμα του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Ε.Ε.Σ.), ξεκίνησε στα τέλη του 2016 και στοχεύει να υποστηρίξει ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, και ιδιαίτερα παιδιά, που διαμένουν σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης οι Πρόεδροι του Ε.Ε.Σ. και του ΣΦΕΕ, Δρ. Αντώνιος Αυγερινός και κ. Ολύμπιος Παπαδημητρίου είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν με εκπροσώπους των Τοπικών Αρχών και της Περιφέρειας, στις οποίες συζητήθηκε η προοπτική μελλοντικής συνεργασίας σε πεδία κοινού ενδιαφέροντος.

Ο Πρόεδρος του ΣΦΕΕ, κ. Ολύμπιος Παπαδημητρίου, αισιόδοξος από την απρόσκοπτη συνέχεια του ταξιδιού, δήλωσε: «Σε μια δύσκολη εποχή η κοινωνική πρωτοβουλία του «προΣfΕΕρουμε» έχει καταφέρει να ενώσει την πατρίδα μας μέσα σε μία αγκαλιά αλληλεγγύης. Αρκεί το χαμόγελο που ζωγραφίστηκε σήμερα στα πρόσωπα των παιδιών της Δομής Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Πρόνοιας στην Αλεξανδρούπολη για να υπερνικήσουμε κάθε πιθανό εμπόδιο και να συνεχίσουμε απρόσκοπτα το έργο μας».

Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ., Dr. Αντώνιος Αυγερινός ανέφερε σχετικά: «Το ταξίδι του «προΣfΕΕρουμε» στην ακριτική πόλη της Αλεξανδρούπολης μας γέμισε με χαρά και αισιοδοξία. Η μεγάλη αγκαλιά και η αγάπη με την οποία μας υποδέχθηκαν οι μικροί φίλοι μας αποτελεί τη μεγαλύτερη ικανοποίηση για εμάς και ταυτόχρονα το έναυσμα να εντείνουμε και να επεκτείνουμε το ανθρωπιστικό μας έργο, ιδιαίτερα στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όλων ανεξαρτήτως των ηλικιών. Αυτό άλλωστε είναι το σύγχρονο, αλληλέγγυο, κοινωνικό και καινοτόμο προφίλ του σημερινού αναγεννημένου Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού».

Σχετικά με τον ΕΕΣ:

Από το 1877 έως σήμερα, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός συνεχίζει να επιτελεί το ανθρωπιστικό του έργο παρέχοντας υπηρεσίες στήριξης και φροντίδας στις πλέον ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες της χώρας. Σε συνεργασία με άλλους θεσμικούς φορείς, κρατικούς και μη, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός είναι στο πλευρό κάθε ανθρώπου, οικογένειας ή ομάδας που αντιμετωπίζει δυσκολίες χωρίς να θέτει φυλετικά, εθνικά ή οικονομικής κατάστασης όρια στη δράση του. Παράλληλα, όταν και όποτε υπάρχει ανάγκη στο εξωτερικό, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ενεργοποιείται σε συνεργασία με τους Εθνικούς Συλλόγους άλλων χωρών για την αποστολή διεθνούς βοηθείας.

Με βαθιά ανθρωπιστικά ιδανικά και με αίσθημα ευθύνης, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ήταν και είναι παρών στα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα της Ελλάδας αλλά και διεθνώς, και συνεχίζει να επιτελεί το σύνθετο ανθρωπιστικό έργο του με στόχο τον άνθρωπο και την προάσπιση της αξιοπρέπειάς του, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο.

Σχετικά με το ΣΦΕΕ:

Ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικός Επιχειρήσεων Ελλάδoς (ΣΦΕΕ) ιδρύθηκε το 1982 με στόχο τη δημιουργία ενός θεσμικού οργάνου για την εκπροσώπηση των φαρμακευτικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας. Σήμερα, ο ΣΦΕΕ μέσω των 62 εταιριών μελών του (21 ελληνικές και 41 διεθνείς), αποτελεί έναν από τους πιο καινοτόμους, παραγωγικούς και εξωστρεφείς κλάδους της εθνικής οικονομίας. Εκπροσωπεί περισσότερο από το 90% της αγοράς φαρμάκου που δραστηριοποιείται στη χώρα μας. Οι εταιρίες μέλη του, επενδύουν διαρκώς στη δημιουργία αποτελεσματικών φαρμάκων και θεραπειών για να διασφαλίσουν το δικαίωμα όλων των πολιτών στην υγεία και σε μια καλύτερη ποιότητα ζωής.

Σχετικά με την κοινωνική πρωτοβουλία «προΣfΕΕρουμε»:

Το ταξίδι του «προΣfΕΕρουμε» ξεκίνησε από τη Ρόδο στα τέλη του 2016, συνεχίστηκε στη Φλώρινα, τα Ιωάννινα, την Αλεξανδρούπολη, την Ξάνθη και το Καστελόριζο. Μέσω της πρωτοβουλίας αυτής, ωφελήθηκαν το Άσυλο Ανιάτων Αθηνών, το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, το Γηροκομείο Ζωσιμάδων Ιωαννίνων, η Αστυνομική Διεύθυνση Ξάνθης, το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Ξάνθης, οι πλημμυροπαθείς κάτοικοι του Δήμου Μάνδρας, το Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Κομοτηνής και τα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (σε Αθήνα, Βόλο, Καλάβρυτα). Συνολικά μέχρι σήμερα η αποστολή του «προΣfΕΕρουμε» επισκέφθηκε 10 πόλεις, κάλυψε ανάγκες 15 δομών που φιλοξενούν πάνω από 600 παιδιά και 630 ευάλωτες ομάδες (ΑμεΑ, ηλικιωμένοι, χρόνιοι πάσχοντες). Στο πλαίσιο αυτό, χορηγήθηκαν πάνω από 55.000 συσκευασίες με φαρμακευτικό υλικό, αναλώσιμα, είδη πρώτης ανάγκης, αγοράστηκαν φαρμακεία Α’ βοηθειών, καλύφθηκαν ανάγκες των παιδιών σε σχολικά είδη και υλικά χειροτεχνίας και δωρίστηκαν παιχνίδια στις δομές. Τέλος, πραγματοποιήθηκαν σεμινάρια Α’ βοηθειών και εθελοντισμού.

