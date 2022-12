“Το Χαμόγελο του Παιδιού”: Σαν σήμερα πέθανε ο Ανδρέας Γιαννόπουλος (βίντεο)

Life

Ένα βίντεο με τις δράσεις του "Χαμόγελου του Παιδιού" στη μνήμη του μικρού Ανδρέα που έφυγε από τη ζωή πριν από 27χρόνια, δημοσίευσε ο οργανισμός.

Και τα Χριστούγεννα, και την Πρωτοχρονιά, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» είναι εδώ για κάθε παιδί και την οικογένειά του που δοκιμάζεται

Οδοιπορικό με τους ανθρώπους του «Χαμόγελου» και σταθμούς τις εξειδικευμένες και διαφανείς δράσεις του για τις χιλιάδες διαδρομές Αγάπης δίπλα σε κάθε παιδί και οικογένεια

«Ένα χαμόγελο για κάθε παιδί … Δεν είναι ευχή είναι πράξη», είναι η ευχή που αυτά τα Χριστούγεννα μπορούμε εμείς να πραγματοποιήσουμε, καλύπτοντας τις μικρές ή μεγάλες ανάγκες των παιδιών και οικογενειών που, εδώ και 27 χρόνια, με απόλυτο σεβασμό και διαφάνεια καλύπτει «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Όλα αυτά τα χρόνια, χάρη στη συμμετοχή της ελληνικής κοινωνίας, στην αφοσίωση των εργαζομένων, των εθελοντών και των υποστηρικτών του, μέσα από έναν υπεράνθρωπο καθημερινό αγώνα κατάφερε να στηρίξει 1.915.496 παιδιά και τις οικογένειές τους, όχι με ευχές, αλλά με πράξεις, σε όλη την Ελλάδα, καθημερινά, 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες τον χρόνο.

Σήμερα, Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου - ημέρα αφιερωμένη στον μικρό ιδρυτή του «Χαμόγελου», Ανδρέα Γιαννόπουλο, ο οποίος πριν από 27 χρόνια έφυγε από τη ζωή - ο Οργανισμός και οι άνθρωποί του που βρίσκονται στην «πρώτη γραμμή» για κάθε παιδί σε ανάγκη ή κίνδυνο, δε στέκονται μόνο στις γιορτινές ευχές από καρδιάς, αλλά παρουσιάζουν τη δύσκολη καθημερινότητά τους στο πεδίο, σε ένα πλήρες Οδοιπορικό με σταθμούς τις εξειδικευμένες και διαφανείς δράσεις του.

Στον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού» η προσφορά δεν περιορίζεται μόνο στις γιορτές, αλλά σε τόσες περισσότερες ημέρες που οι αφοσιωμένοι συνεργάτες του βρίσκονται, ακούραστα, χειροπιαστά, και με πράξεις στο πλευρό των παιδιών, αλλά και των οικογενειών τους που αντιμετωπίζουν προβλήματα βίας, υγείας, διαβίωσης ή αγνοούνται.

Αφουγκραστείτε την αγωνία των Ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών που, 24 ώρες το 24ωρο, απαντούν σε κλήσεις παιδιών, γονιών και φροντιστών στις 4 Γραμμές Υποστήριξης και Βοήθειας του «Χαμόγελου», προσπαθώντας να δώσουν καθοριστικές λύσεις σε προβλήματα βίας και εξαφάνισης, μη γνωρίζοντας γιορτές, αργίες και σαββατοκύριακα.

Κάντε μία στάση στο Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης, στο πλαίσιο των εξειδικευμένων δράσεων σε όλα τα Νοσοκομεία Παίδων, όπου η ιατρική ομάδα και οι πολύτιμοι εθελοντές του «Χαμόγελου» έχουν καθημερινή παρουσία για τη φροντίδα και την ανακούφιση παιδιών, αλλά και οικογενειών που δοκιμάζονται από σοβαρές ασθένειες.

Γίνετε κοινωνοί της φροντίδας και του νοιαξίματος που προσφέρουν οι παιδαγωγοί, εκπαιδευτικοί και κοινωνικοί λειτουργοί που σήμερα μεγαλώνουν τα 214 παιδιά στα 11 Σπίτια Φιλοξενίας του Οργανισμού πανελλαδικά. 11 Σπιτικά όπως όλα τα άλλα, 11 πολυμελείς οικογένειες για κάθε παιδί που έχει βιώσει τη φρίκη της κακοποίησης ή παραμέλησης με στόχο την αποκατάστασή του μέσω της διαδικασίας της αναδοχής ή τεκνοθεσίας.

Περιηγηθείτε στον νέο Πολυχώρο του Οργανισμού στο Κορωπί που βρίσκεται στην υπηρεσία κάθε παιδιού, με την Ακαδημία Εκπαίδευσης και Eπιμόρφωσης Smile Academy, το Κοινωνικό Εκπαιδευτικό Κέντρο Σκύλων Ωφελείας, τον χώρο δημιουργικής απασχόλησης και ψυχαγωγίας παιδιών και επαφής τους με τη φύση και ζώα αγροκτήματος, αλλά και τους εν δυνάμει χώρους άθλησης κ.α.

Επισκεφτείτε το ένα από τα δύο Κοινωνικά Πολυϊατρεία για κάθε παιδί, με έμφαση σε αυτά που ανήκουν σε κοινωνικά ευάλωτες ευπαθείς ομάδες, και γνωρίστε την έμπειρη πολυεπιστημονική ομάδα του «Χαμόγελου» που ανταποκρίνεται άμεσα και με ασφάλεια, για κάθε οικογένεια που αντιμετωπίζει ιατρικά προβλήματα και δεν έχει τη δυνατότητα να ανταπεξέλθει.

Γνωρίστε τους χώρους και τις ολιστικές δυνατότητες που προσφέρονται μέσα από τα 15 Κέντρα Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας του Οργανισμού πανελλαδικά, και τους Κοινωνικούς Λειτουργούς που παρέχουν ψυχοκοινωνική στήριξη σε κάθε οικογένεια σε κρίση για να σταθεί στα πόδια της με σεβασμό και αξιοπρέπεια.

Κάθε δράση Προσφοράς στον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού» αποτελεί κι ένα «φιλί ζωής» σε ένα παιδί και την οικογένειά του. Στόχος μας είναι όχι μόνο τις γιορτές, αλλά καθημερινά, υπηρετώντας τους θεσμούς, και ενώνοντας τις δυνάμεις μας, κάθε ευχή μας για ένα παιδί να γίνεται πράξη!

Για ορισμένα παιδιά, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» είναι η μοναδική ευκαιρία. «Αν ενωθούμε όλοι θα τα καταφέρουμε» ήταν η προτροπή του 10χρονου Ανδρέα Γιαννόπουλου. Ας συνεχίσουμε να στεκόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις δίπλα στο «Χαμόγελο», δίπλα στα παιδιά της χώρας μας που σήμερα μας χρειάζονται περισσότερο από ποτέ, κάθε ημέρα, κάθε ώρα, κάθε λεπτό.

