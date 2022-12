Πολιτική

Τσελίκ: Μητσοτάκης - Δένδιας σαμποτάρουν την προσέγγιση της Τουρκίας

"Πυρά" κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και του Νίκου Δένδια εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος του κόμματος του Ερντογάν, Ομέρ Τσελίκ.

Επίθεση στον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον ΥΠΕΞ Νίκο Δένδια εξαπέυσε ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος Ομέρ Τσελίκ, συνεχίζοντας την επιθετική ρητορική κατά της Ελλάδας.

Ο εκπρόσωπος το AKP κατηγόρησε τους έλληνες αξιωματούχους ότι "αφιέρωσαν" την χρονιά που μας πέρασε σαμποτάροντας τις θετικές προσεγγίσεις της Τουρκίας. Τους κατηγόρησαν ότι προσπαθούσαν να χαλάσουν τις συμφωνίες της Άγκυρας και κατηγόρησε τους συμμάχους ότι δεν έχουν όραμα για την ειρήνη επειδή στηρίζουν την κακομαθημένη Ελλάδα και τις μαξιμαλιστικές προσεγγίσης της, αναφέρει η ανταποκρίτραι του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Ακόμη ανέφερε ότι η Ελλάδα προσπαθεί να δημιουργήσει ντεφάκτο κατάσταση με τους Ελληνοκύπριους τόσο στο Αιγαίο όσο και στην Μεσόγειο, κάτι που δεν εξυπηρετεί την ειρήνη.

"Η εικόνα της Ελλάδας που προσπαθεί να δημιουργήσει μια de facto κατάσταση με τους Ελληνοκύπριους τόσο στο Αιγαίο όσο και στην ανατολική Μεσόγειο είναι μια εικόνα που δεν εξυπηρετεί την ειρήνη.

Όπως φαίνεται, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών και ο Έλληνας Πρωθυπουργός πέρασαν τον περασμένο χρόνο σαμποτάροντας πλήρως τις θετικές προσεγγίσεις της Τουρκίας" είπε χαρακτηριστικά ο Ομέρ Τσελίκ.

Τέλος δεν παρέλειψε να βάλλει και εναντίον του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν καθώς δήλωσε ότι δεν έχει όραμα και συνεχίζει να παράγει σύγκρουση αντί για συνεργασία.

