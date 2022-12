Αθλητικά

ΟΦΗ: “Διπλό” του Ατρόμητου στο Ηράκλειο

Με νίκη ξεκίνησε τον δεύτερο γύρο της SuperLeague ο Ατρόμητος, κόντρα στον ΟΦΗ.

Ένα εντυπωσιακό γκολ του Έρλινγκμαρκ στο λυκόφως του πρώτου ημιχρόνου επέτρεψε στον Ατρόμητο να ξεκινήσει νικηφόρα στον δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος, επικρατώντας στο «Θ. Βαρδινογιάννης» με 1-0 του ΟΦΗ για τη 14η αγωνιστική στη Super League.

Η ομάδα των δυτικών προαστίων έκανε άλμα στην έβδομη θέση, με παιχνίδι περισσότερο από τον Παναιτωλικό, ενώ το συγκρότημα του Ηρακλείου παρέμεινε καθηλωμένο στους 10 βαθμούς και τις «επικίνδυνες» θέσεις, αφού βρίσκεται μόλις στο +2 από τον 14ο (ουραγό) Ιωνικό.

Ο Ατρόμητος ξεκίνησε καλύτερα αλλά ο Ατρόμητος απείλησε πρώτος, στο 10ο λεπτό, όταν ο Γιαννιώτης χρειάστηκε να επέμβει για να διώξει σε κόρνερ το δυνατό σουτ του Ντίκο.

Η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη με το ξεκίνημα, καθώς οι δύο ομάδες έκαναν πολλά λάθη. Στο 38΄ ο Κόλμαν προχώρησε σε αναγκαστική αλλαγή του Μαυρομμάτη, αλλά λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου η ατμόσφαιρα «ζεστάθηκε», με τους φιλοξενούμενους να ανοίγουν το σκορ.

Ήταν το 43ο λεπτό, όταν ο Έρλινγκμαρκ έπιασε ένα καταπληκτικό βολέ έξω από την περιοχή των Κρητικών, νικώντας τον Μανδά για το 0-1.

Στο 51΄ ακυρώθηκε γκολ του Βούρου με υπόδειξη του VAR για οφσάιντ του σκόρερ, με τον ΟΦΗ να πιέζει πια και να χάνει τη μεγάλη ευκαιρία για την ισοφάριση στο 65΄, όταν σε σουτ του Ντίκο μέσα από την περιοχή η μπάλα χτύπησε στο αριστερό δοκάρι του Γιαννιώτη.

Αυτή ήταν και η σημαντικότερη ευκαιρία των γηπεδούχων για να σώσουν τουλάχιστον ένα βαθμό, αφού παρά την πίεση που άσκησαν έκτοτε ως το τέλος δεν δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για γκολ.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Αθανάσιος Τζήλος (Λάρισας)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Νέιρα - Στρούγγης

ΟΦΗ (Βάλντας Νταμπράουσκας): Μανδάς, Πασαλίδης (66΄ Νέιρα), Διαμαντής, Βούρος, Λάρσον, Ντιουσέ (76΄ Περέα), Μεγιάδο, Τοράλ (85΄ Ντουρμισάι), Μαρινάκης, Ντίκο, Μπιφουμά (46΄ Γκερέρο).

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Κρις Κόλμαν): Γιαννιώτης, Κεσχρίντα, Χατζηϊσαΐας, Μαυρομμάτης (38΄ Στρούγγης), Ντε Μποκ, Γκονζάλες, Έρλινγκμαρκ, Φριτζόνσον (76΄ Οικονομίδης), Ρομπάιγ (71΄ Κλωναρίδης), Τζαβίδας (77΄ Κιάρτανσον), Ροτάριου (71΄ Τζοβάρας).

