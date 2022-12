Υγεία - Περιβάλλον

ΕΟΔΥ: η ενημέρωση για κορονοϊό, γρίπη και RSV

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα αναλυτικά εβδομαδιαία στοιχεία για τις ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού από τον ΕΟΔΥ.

Την πρώτη εβδομαδιαία έκθεση (12–18 Δεκεμβρίου) των διαθέσιμων επιδημιολογικών δεδομένων για τις ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος, δηλαδή του κορονοϊού, της γρίπης και του συγκυτιακού ιού (RSV), εξέδωσε το μεσημέρι της Πέμπτης ο ΕΟΔΥ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα τυχαίων μοριακών ελέγχων σε 970 δείγματα από τις δράσεις μαζικών δειγματοληψιών στην κοινότητα, από άτομα με συμπτώματα γριπώδους συνδρομής, τα 251 (26%) ήταν θετικά στον κορονοϊό (SARS-CoV-2), τα 133 (14%) ήταν θετικά στη γρίπη και τα 91 (9%) ήταν θετικά στον ιό RSV.

Κορονοϊός

Τα δεδομένα του κορονοϊού περιλαμβάνονται στην έκθεση που είχε εκδοθεί την Τρίτη (20 Δεκεμβρίου), δίχως να περοστίθεται κάτι νεότερο.

Ως εκ τούτου, τα νέα κρούσματα ανέρχονται σε 47.497 (μέσος ημερήσιος όρος 6.785), οι διασωληνωμένοι είναι 104, ενώ οι συνάνθρωποί μας που έχασαν τη ζωή τους την τελευταία εβδομάδα είναι 150.

Η μετάλλαξη ΒΑ.5 εξακολουθεί να είναι η συχνότερη της Όμικρον στη χώρα μας, ενώ οι υποπαραλλαγές ΒQ.1 και BQ.1.1., παρουσιάζουν αύξηση σε σχέση με τις υπόλοιπες υποπαραλλαγές της ΒΑ.5.

Γρίπη

Κατά την εβδομάδα 50/2022 στα δύο Εθνικά Εργαστήρια Αναφοράς Γρίπης συνολικά ελέγχθηκαν για ιούς γρίπης 101 κλινικά δείγματα, 14 από νοσοκομεία και 87 από το Σύστημα Παρατηρητών Νοσηρότητας στην ΠΦΥ. Τα 32 (32%) εξ ? αυτών ήταν θετικά για ιούς γρίπης τύπου Α και ανήκαν στον υπότυπο Α(Η3Ν2).

Συνολικά, από την εβδομάδα 40/2022 έως και την εβδομάδα 50/2022 έχουν ελεγχθεί 618 κλινικά δείγματα, 87 από νοσοκομεία και 531 από το Σύστημα Παρατηρητών Νοσηρότητας. Τα 108 (18%) εξ ? αυτών ήταν θετικά για ιούς γρίπης τύπου Α. Από τα 108 στελέχη τύπου Α στα οποία έγινε υποτύπηση, 106 (98%) ανήκαν στον υπότυπο Α(Η3Ν2) και 2 (2%) στον υπότυπο Α(Η1Ν1)pdm09.

Από την εβδομάδα 40/2022 έως και την εβδομάδα 50/2022 έχει καταγραφεί ένας θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Πρόκειται για γυναίκα ηλικίας 78 ετών με υποκείμενα νοσήματα.

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός (RSV)

Σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΥ, η θετικότητα ήταν περίπου σταθερή σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα σε δείγμα από μαζικές δειγματοληψίες στην κοινότητα (non-sentinel δείγματα).

Ωστόσο, δεν αναφέρεται στην έκθεση συγκεκριμένος αριθμός περιστατικών, καθώς όπως υπογραμμίζεται, «ο έλεγχος των δειγμάτων για RSV προγραμματίζεται να ξεκινήσει τις επόμενες εβδομάδες».

Αναλυτικά η έκθεση του ΕΟΔΥ:

Ειδήσεις σήμερα:

Λάρισα: Πέθανε μέσα σε αυτοκίνητο στα διόδια

Σκότωσε τον πατριό της αφού βρήκε γυμνές φωτογραφίες της στον υπολογιστή του!

Εύα Καϊλή: Στην φυλακή για ακόμη έναν μήνα