Εύα Καϊλή: Στην φυλακή για ακόμη έναν μήνα

Δικαίωμα έφεσης έχει η ευρωβουλευτής, που θα παραμείνει προφυλακισμένη, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες των Αρχών.

Στη φυλακή για άλλον ένα μήνα θα παραμείνει η Ελληνίδα ευρωβουλευτής Εύα Καϊλή, όπως αποφάσισαν και ανακοίνωσαν οι Βέλγοι δικαστές, μετά την πρωινή απολογία της.

Η ακρόαση της Εύας Καϊλη το πρωί είχε διάρκεια 1,5 ώρα.

Σύμφωνα με δελτίο τύπου της ομοσπονδιακής εισαγγελίας Βρυξελλών η κ. Καϊλή έχει δικαίωμα να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης εντός 24 ωρών και να επανεξεταστεί το αίτημά της να βγει από την φυλακή με ηλεκτρονικό βραχιολάκι, μετά από 15 ημέρες.

Αν η κ. Καϊλή δεν ασκήσει έφεση το αίτημά να βγει από την φυλακή με περιοριστικούς όρους θα επανεξεταστεί μετά από 1 μήνα.

Το δελτίο τύπου της εισαγγελίας αναφέρει ότι η κ. Καϊλή βρέθηκε σήμερα ενώπιον του προδικαστικού συμβουλίου στο πλαίσιο της μεγάλης έρευνας για την υπόθεση που αφορά οργανωμένο έγκλημα, διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος.

Η εισαγγελία αναφέρει ακόμη πως για το καλό των ερευνών δεν θα δώσει περαιτέρω πληροφορίες σε αυτό το στάδιο.









Μετά οι συνήγοροί της Μιχάλης Δημητρακόπουλος και Αντρέ Ριζόπουλος ανέπτυξαν τα νομικά της επιχειρήματα:

δεν γνώριζε, ούτε συμμετείχε στις πράξεις για τις οποίες κατηγορείται ο σύντροφός της,

δεν είχε ποτέ κυριότητα ή κατοχή στα χρήματα που βρέθηκαν στο κοινό τους διαμέρισμα στις Βρυξέλλες,

δεν έχει δωροδοκηθεί ποτέ από κανέναν και

δεν είχε προσωπική ατζέντα για το Κατάρ.

Εξερχόμενος ο ελληνικής καταγωγής δικηγόρος της, Αντρέ Ριζόπουλος, δήλωσε ότι ζητήθηκε η κ. Καϊλή να αφεθεί ελεύθερη με ηλεκτρονικό βραχιολάκι, προσθέτοντας ότι η ίδια συνεργάζεται ενεργά στις έρευνες των δικαστικών Αρχών και απορρίπτει κάθε διαφθορά σε ό,τι την αφορά.

Από την πλευρά του, ο έτερος δικηγόρος της, Μιχάλης Δημητρακόπουλος τόνισε: «Η διαδικασία είναι απόρρητη και η απόφαση θα βγει αργά το απόγευμα. Η κα Καϊλή είναι αθώα».

Δεσμεύτηκε το οικόπεδο στην Πάρο

Εν τω μεταξύ σοβαρές υπόνοιες για τη διάπραξη ξεπλύματος μαύρου χρήματος διαπιστώνει ο επικεφαλής της Αρχής για την Καταπολέμηση της νομιμομοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, Χαράλαμπος Βουρλιώτης αναφορικά με το οικόπεδο των 9 στρεμμάτων στην Πάρο που αγοράστηκε από την ευρωβουλευτή Εύα Καϊλή και τον σύζυγό της Φραντσέσκο Τζιόρτζι.

Στο πόρισμα που συνοδεύει τη δέσμευση του οικοπέδου το οποίο διαβίβασε και στον οικονομικό εισαγγελέα κ. Μπαρδάκη, αναφέρει ότι προκύπτουν σοβαρές υπόνοιες ότι προέρχεται από ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και για το λόγο, ζητείται η διερεύνηση του εν λόγου αδικήματος. Επίσης, δεσμεύτηκε και κοινός λογαριασμός που έχει η Εύα Καϊλή και ο Φραντσέσκο Τζιόρτζι, μέσω του οποίου διακινήθηκαν τα χρήματα για την αγορά του εν λόγω ακινήτου.

Πάντως, μέσω του Έλληνα συνηγόρου της Μιχάλη Δημητρακόπουλου η ευρωβουλευτής είχε προ ημερών αναφέρει ότι η αγορά του ακινήτου στην Πάρο υπήρξε καθόλα νόμιμη και τα χρήματα για αυτήν δικαιολογούνται από τις αμοιβές και τα εισοδήματά της.

