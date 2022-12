Αθλητικά

Ο Μέσι και σε… χαρτονόμισμα;

Τρέλα δίχως τέλος στην Αργεντινή με τον Λιονέλ Μέσι. Ποια αξία θα έχει το χαρτονόμισμα στο οποίο σενάρια θέλουν να αποτυπωθεί ο κορυφαίος άσος.

Δεν έχει τέλος η φρενίτιδα στην Αργεντινή για την εθνική της ομάδα και πολύ περισσότερο για τον Λιονέλ Μέσι.

Τόσο που η Κεντρική Τράπεζα της χώρας... πιέζεται να αντικατοπτρίσει αυτή την αγάπη σε χαρτονομίσματα των 1.000 πέσος, με το πρόσωπο του Αργεντινού σταρ.

Αυτό αναφέρουν ΜΜΕ στην Αργεντινή, σημειώνοντας ότι φίλαθλοι έχουν αρχίσει και μαζεύουν υπογραφές, προκειμένου η υπόθεση που ξεκίνησε με τη μορφή αστείου, να γίνει πραγματικότητα!

Οτιδήποτε τρελό μπορεί να φανταστεί κάποιος τέσσερις μέρες μετά την κατάκτηση του παγκόσμιου τίτλου-όπως σημειώνει η εφημερίδα της Βαρκελώνης mundo deportivo-, έχει ήδη επιχειρηθεί: από ζωγραφισμένους τοίχους με την εικόνα του Μέσι, τατουάζ αλλά και καφέδες που στον αφρό υπάρχει σχηματισμένη η μορφή του.

Όλα στην Αργεντινή περιστρέφονται γύρω από τον αρχηγό της εθνικής ομάδας αυτή τη στιγμή.

Τον δεύτερο «θεό»-μετά τον Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα που χάρισε στη χώρα το ποδόσφαιρο.

Φαίνεται ότι είχε δίκιο η δημοσιογράφος Σοφία Μαρτίνες όταν πριν τον τελικό του Μουντιάλ στο Κατάρ, έγραφε για τον Μέσι: «Έρχεται ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου και παρόλο που όλοι θέλουμε να κερδίσουμε το Κύπελλο, θέλω να σας πω ότι πέρα από το αποτέλεσμα, υπάρχει κάτι που δεν πρόκειται να το αφαιρέσει κανένας... Πέρασες σε καθένα από τους Αργεντινούς. Πραγματικά στο λέω. Δεν υπάρχει μωρό που να μην έχει τη φανέλα σου, πρωτότυπη, ψεύτικη, σχεδιασμένη. Σημάδεψες τη ζωή όλων».

